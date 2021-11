Choć BMW iX3 nie polaryzuje wyglądem jak np. BMW iX, to jednak w dziedzinie napędu elektrycznego bazuje na… tej samej, bo piątej generacji napędu eDrive. Do tego, zaprezentowana została już odświeżona wersja BMW iX3, która wjedzie na drogi w 2022 roku, która pod względem napędu nie będzie się zasadniczo różnić od tego, co jest obecnie oferowane. Jest to więc dobra okazja by zapoznać się w większych szczegółach z tym samochodem, a raczej jego napędem, możliwym do osiągnięcia zasięgiem i testami zużycia energii. Zapraszam.



BMW iX3 2022

BMW iX3 to trochę nietypowy samochód w świecie elektrycznych SUV-ów. Ma tylko jedną konfigurację akumulatorów i napędu: 80 kWh (brutto) i silnik napędzający koła tylne o mocy 210 kW (286 HP). Jednocześnie, pod względem designu iX3 jest – szczególnie dla mniej zorientowanej osoby – trudne do odróżnienia od „zwykłego” spalinowego (ewentualnie hybrydowego) BMW X3. Jest to jednak efekt bardzo przemyślanych decyzji, które podjęło BMW. Celem było bowiem z jednej strony przetestowanie pewnych rozwiązań, które miały być zastosowane w BMW iX, a po drugie stworzenie możliwie efektywnego (także oszczędnego) napędu elektrycznego i pokazanie, że elektryczny SUV może mieć duży zasięg bez instalacji niebotycznie wielkich i ciężkich akumulatorów.

Elektrycznym BMW iX3 jeździłem już na prezentacji w listopadzie 2020 (raport z tej wyprawy), ale na test na polskich drogach przyszło mi poczekać blisko rok. Wówczas już, podczas pierwszego zapoznania, „wykręciłem” 14,5 kWh/100 km podczas jazdy głównie drogami międzymiastowymi, ale i po autostradzie i przebijając się przez zatłoczone Monachium. Odnośnik do filmu z tamtego przejazdu. Zdecydowanie zachęcam do zapoznania się z materiałem pisanym, gdyż opisałem tam w szczegółach pewne aspekty zastosowanego silnika, które są istotne dla zrozumienia wyjątkowości napędu eDrive 5. generacji zastosowanego w BMW iX3. W najważniejszych szczegółach poniżej:

5. generacja napędu eDrive

Elektryczny napęd eDrive piątej generacji zaprezentowany został po raz pierwszy właśnie w BMW iX3 i nie jest przypadkiem fakt, że znajdziemy go w obecnie flagowym elektrycznym SUV-ie BMW: iX. Opiera się on na synchronicznym silniku elektrycznym, który jednak nie korzysta z magnesów stałych. Taka konstrukcja pozwala na znaczącą redukcję masy i wielkości samego motoru, a także niemal całkowite wyeliminowanie tzw. materiałów ziem rzadkich, co jest szczególnie ważne w obecnych czasach (niedobory komponentów). Jednocześnie, silnik ten oferuje bardzo wysoką sprawność, która wynosi aż 93%. No i coś jeszcze, powód dlaczego BMW nazywa go „excited”: maksymalna moc jest dostępna od 5000 obr./min do aż 17 000 bez nawet najmniejszego spadku! Zwykle w górnym zakresie obrotów silniki elektryczne tracą mniej lub więcej mocy. Jakie to ma przełożenie na rzeczywistość?

BMW iX3 – test zasięgu

Na test zasięgu zabrałem BMW iX3 na Mazury. Trasa zaczynała się i kończyła w Warszawie. Przejazd miał miejsce przy stosunkowo niskiej temperaturze – 7-8 stopni Celsjusza powyżej zera, co oczywiście wpłynęło negatywnie na zużycie energii jak i uzyskany zasięg. Finalnie przejechałem 462 km przy średniej 14,9 kWh/100 km, a komputer wciąż pokazywał, że pozostało 28 km.

Szybka kalkulacja pokazuje, że zużyłem ~69 kWh energii, a w zapasie pozostało około 4 kWh, co daje 73 kWh w sumie. BMW deklaruje, że netto dla użytkownika jest oddane 74 kWh. Ta różnica wynika m.in. właśnie ze stosunkowo niskiej temperatury (ubytek dostępnej energii), a także faktu, że oprogramowanie w testowanym iX3 nie uwzględniało zużycia energii przez niektóre systemy pokładowe. Nie zmienia to faktu, że osiągnięcie ~15 kWh/100 km w stosunkowo dużym i przestronnym SUV-ie o mocy ~300 KM to świetny wynik!

BMW iX3 – zużycie energii i zasięg w mieście, poza nim, a także na autostradzie

Tradycyjnie, wykonałem wszystkie pomiary zużycia energii BMW iX3 dla różnych scenariuszy użytkowania: w mieście, przy 90, 120 oraz 140 km/h (a więc na drodze szybkiego ruchu i autostradzie). Rezultaty, wraz z kalkulacją możliwego do uzyskania zasięgu widzicie na poniższym filmie:

Właściciel BMW iX3 może więc liczyć na następujący zasięg w poszczególnych sytuacjach:

Miasto: 455-500 km

Poza miastem (90 km/h): 410-450 km

Droga szybkiego ruchu (120 km/h): 290-320 km

Autostrada (140 km/h): 235-260 km

Warto również rzucić okiem na tabelę porównawczą, gdzie zamieściłem kilka innych samochodów elektrycznych podobnej wielkości:

BMW iX3 pod względem zużycia energii najbardziej należy porównywać do Volkswagena ID.4, który również jest tylnonapędowy i jest to auto podobnej wielkości, choć wyraźnie słabsze. Da się zauważyć, że im większa prędkość, tym BMW iX3 wypada korzystniej od rywali. Tyczy się to też aut czteronapędowych, jak np. Mercedes EQC 400 czy Hyundai IONIQ 5 4WD. W mieście iX3 już tak nie bryluje, choć może to mieć najmniejsze znaczenie biorąc pod uwagę zawsze bliskość ładowarek i fakt, że tutaj nie przejeżdża się dużych dystansów.



BMW iX3 2022

Osiągi BMW iX3

Od 0 do 100 km/h BMW iX3 przyspiesza w realnie 6,9 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona do 180 km/h. Osiągi są typowe jak na samochód elektryczny o mocy blisko 300 KM. Największe wrażenie robi oczywiście spontaniczne przyspieszenie od np. 60/70 do 120/130 km/h, ale jest to dosyć typowe dla niemal wszystkich aut elektrycznych:

Warto jednak zwrócić uwagę, że BMW iX3 „nie puchnie” przy wyższych prędkościach, co jest zasługą wcześniej wskazanego przebiegu mocy w bardzo szerokim zakresie obrotów silnika elektrycznego.

BMW iX3 – jazda na co dzień

Inżynierom bardzo zależało na tym, by BMW iX3 jeździło jak klasyczne auto spalinowe z automatyczną skrzynią biegów. Dlatego też, w domyślnym trybie jazdy „D”, iX3 rusza po puszczeniu hamulca i do pełnego zatrzymania trzeba go użyć. System rekuperacji domyślnie jest w trybie automatycznym, w którym siła dopasowana jest do aktualnej sytuacji na drodze. Auto zwalnia więc przed wolniej jadącym pojazdem czy gdy zbliżamy się do ograniczenia prędkości. Z użyciem tej funkcji iX3 będzie w stanie się niemalże zatrzymać przed poprzedzającym autem, ale w ostatnim etapie trzeba będzie wcisnąć hamulec. Generalnie działa to bardzo dobrze i na systemie można naprawdę polegać i nie trzeba rozmyślać o tym jak działa napęd – po prostu jechać, a komputer zadba o optymalne zużycie energii. Rzecz jasna: niemal każde wciśnięcie hamulca aktywuje najpierw rekuperację, a dopiero później konwencjonalne hamulce.

Oczywiście, kierowca może sobie wybrać w menu inny sposób rekuperacji: zamiast automatycznego (adaptacyjnego): wysoki, średni lub niski, co będzie odpowiadało jego stylowi jazdy. Oprócz tego, w każdej chwili można przełączyć lewarkiem „skrzyni biegów” tryb jazdy na „B” i wówczas używać stosunkowo wysokiego tempa odzysku energii. Zmienia się wówczas też sposób funkcjonowania napędu. BMW iX3 z aktywnym trybem „B” umożliwia jazdę „z użyciem jednego pedału”. Do zatrzymania nie jest potrzebne użycie hamulca, a żeby ponownie ruszyć trzeba dodać gazu.

Niektórym może brakować manetek za kierownicą, które zwykle służą w autach elektrycznych do regulacji rekuperacji. Mi początkowo też brakowało, ale po pewnym czasie można zawierzyć automatycznemu systemowi na tyle, że nie czuje się już potrzeby ręcznego przełączania poziomów, a zawsze w obwodzie jest tryb „B”, który jest przydatny szczególnie w mieście.

Ciekawostką jest, że BMW iX3 zlicza ile energii zostało odzyskane podczas jazdy, co jest widoczne na centralnym ekranie systemu inforozrywki. Szkoda, że zabrakło – gdziekolwiek – precyzyjnej (liczbowej), bo wyrażonej w procentach, informacji na temat aktualnego poziomu naładowania akumulatorów. Jest tylko wskazówka podobna do samochodów spalinowych.

Niezależnie od wybranego trybu jazdy, BMW iX3 nie cofnie się na podjeździe. Jak w wielu samochodach elektrycznych, tak i iX3 umożliwia ekspresowe przełączanie kierunków jazdy (przód-tył). Pochwalić należy również za bardzo krótki czas wzbudzenia. Od wciśnięcia przycisku „Start” potrzeba mniej niż 1 sekundy by móc wpiąć „bieg” do jazdy do przodu i po prostu ruszyć.

Warto jeszcze wspomnieć o sztucznym dźwięku generowanym wewnątrz samochodu. Jest on szczególnie słyszalny w trybie sportowym i wtedy gdy kierowca wciśnie mocniej gaz. Charakterystyka mi się spodobała, nie narzuca się i nie czułem potrzeby jego wyłączania.



BMW iX3 2022

W pozostałych aspektach BMW iX3 prowadzi się jak typowe auto elektryczne z korektą na to, że jest to BMW. Jest więc sprężyście, auto na zakrętach daje pewną dawkę ekscytacji z precyzyjnego i przyjemnego, nieco nadsterownego prowadzenia. Każde mocniejsze wciśnięcie gazu przekłada się na wyraźne „kopnięcie” w plecy – oczekiwane w przypadku samochodu elektrycznego. Hamulce działają właściwie, oferują wysoką skuteczność i dobrą odporność na forsowną jazdę.



BMW iX3 2022

Pod względem komfortu codziennej jazdy, jest bardzo dobrze. BMW iX3 jest komfortowe: dobrze wybiera nierówności i ma dobre wyciszenie, typowe jak na tej wielkości auto premium. Wspomnieć muszę o typowym dla większości aut elektrycznych głuchym dudnieniu z podwozia na drogowych nierównościach. To wynika z bardzo dużej sztywności podłogi i tylko w niektórych samochodach udało się to znacząco wyeliminować. Jednym z nich jest BMW iX.



BMW iX3 2022

We wnętrzu BMW iX3 2021 mocno przypomina wciąż aktualne BMW X3. Różnica sprowadza się do nieco innych wskazań na ekranie kierowcy i to w zasadzie tyle. Nie do końca mi odpowiada wykończenie wnętrza testowanego egzemplarza iX3, które zostało zrobione w bardziej ekologicznym stylu, do odbiło się np. na mniej przyjemnej w dotyku kierownicy. Zamawiający ma jednak możliwość wyboru innego rodzaju obszycia. Wersja 2022, którą można już zamawiać prezentuje się nieco inaczej, co widać na zdjęciach zamieszczonych poniżej. Nawiązuje ona do stylu jaki znamy z BMW Serii 3.

BMW iX3 2022:



BMW iX3 2022



BMW iX3 2022



BMW iX3 2022



BMW iX3 2022

Cena

Obecnie, konfigurując BMW iX3 zamówimy już odświeżony model, w którym zmieniło się głównie wnętrze na to jakie znamy z BMW Serii 3. Cena zaczyna się od 287 500 zł, a wysoko skonfigurowane auto kosztować będzie ~320 tys. zł. To jest dosyć typowa cena jak na samochód elektryczny tej wielkości i tej mocy, szczególnie z segmentu premium.

Podsumowanie i opinia

BMW iX3 to propozycja dla osób, którym nie zależy na zbytnim wyróżnianiu się na ulicy samochodem elektrycznym. Łatwo wtopić się w tłum „normalnych” BMW X3, których jeździ całkiem sporo nie tylko po polskich drogach. Nowoczesny napęd elektryczny – eDrive 5. generacji – zapewnia niskie zużycie energii, co przekłada się na duży zasięg tego samochodu. Tradycyjnie dla BMW, oferuje on spore możliwości w zakresie dopasowania jego działania do preferencji kierowcy. Z jednej strony umożliwia jazdę jak klasycznym autem spalinowym z automatyczną skrzynią biegów, a z drugiej wystarczy przełączyć lewarek „skrzyni biegów” by używać głównie pedału przyspieszenia. Niektórym jednak może brakować napędu na cztery koła. Oferuje go BMW iX xDrive40 – trzeba jednak liczyć się wówczas z wyższą ceną zakupu, no i nie uda się nam wówczas ukryć przed częstym spoglądaniem na nasz samochód :)



BMW iX3 2022



BMW iX3 2022



BMW iX3 2022