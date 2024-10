Volkswagen uruchamia program testów samochodów elektrycznych „Test it. Love it.”, mający na celu promocję tego typu pojazdów. Dzięki tej inicjatywie, klienci zainteresowani zakupem elektrycznego Volkswagena będą mogli przez 30 dni testować modele ID.3, ID.4 oraz ID.7 Tourer, co pozwoli im na dokładne zapoznanie się z nową technologią.

Program „Test it. Love it.” został stworzony z myślą o klientach, którzy mają obawy przed przesiadką na samochód elektryczny. Dzięki 30-dniowemu testowi mogą oni bez zobowiązań przekonać się, że ładowanie auta, również w trasie, staje się coraz prostsze, a zasięg nowoczesnych samochodów elektrycznych nie odbiega od aut z tradycyjnym napędem. Volkswagen uruchomił dedykowaną stronę internetową www.testujvolkswagena.pl, na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące programu. Zainteresowani mogą tam wypełnić formularz zgłoszeniowy na 30-dniowy test wybranym modelem z rodziny ID.3, ID.4 lub ID.7. Na stronie dostępne jest także kompendium wiedzy o samochodach elektrycznych, które odpowiada na najczęściej zadawane pytania potencjalnych klientów.

Gdzie można skorzystać z programu?

Program „Test it. Love it.” jest dostępny w salonach Plichta Gdynia, Plichta Gdańsk, Motorpol oraz Centrum Wrocław. W pierwszej fazie projektu klienci mają do wyboru trzy modele Volkswagena:

ID.3 – miejski, kompaktowy samochód elektryczny,

– miejski, kompaktowy samochód elektryczny, ID.4 – przestronny SUV,

– przestronny SUV, ID.7 Tourer – wygodne i nowoczesne kombi.

Miesięczny koszt wynajmu tych modeli wynosi odpowiednio 1699 zł, 2299 zł i 2799 zł netto. Jedynym dodatkowym wydatkiem jest koszt ładowania pojazdu. Jeśli po zakończeniu 30-dniowego testu klient zdecyduje się na zakup elektrycznego Volkswagena, opłata za test zostanie odliczona od ceny samochodu. W ramach testu klienci mogą przejechać do 2000 km, co pozwala na pełne doświadczenie jazdy i eksploatacji samochodu elektrycznego. W każdym z salonów biorących udział w programie czekają przeszkoleni pracownicy, gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania uczestników oraz wspierać ich na każdym etapie testu.

"Program "Test it. Love it." to nowa propozycja Volkswagena dla osób, które rozważają zakup samochodu elektrycznego. Wierzymy, że możliwość testowania auta przez kilka tygodni zamiast krótkiej jazdy testowej sprawi, że klient sam się przekona o licznych zaletach samochodów z tym napędem i przy tej okazji rozprawi się z mitami dotyczącymi aut elektrycznych" - powiedział Michał Zygmanowski, dyrektor marketingu Volkswagen Samochody Osobowe.

Program „Test it. Love it.” to doskonała okazja dla wszystkich, którzy chcą na własnej skórze przekonać się czy samochód elektryczny jest faktycznie dla nich. Volkswagen, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, umożliwia długoterminowy test swoich najnowszych modeli, choć trzeba przyznać, że koszt wynajmu samochodu nie należy do najniższych. Z drugiej strony taki koszt warto ponieść, jeśli okaże się, że auto elektryczne nie spełnia naszych oczekiwań.