Volkswagen i Seat zainwestują 7 mld euro w rozwój elektromobilności

7 mld euro na modernizację i fabrykę akumulatorów

Grupa Volkswagen zamierza zainwestować poważne środki w rozwój elektromobilności w Hiszpanii. Wspólnie z Seatem i sportową marką Cupra zainwestuje w najbliższych latach 7 mld euro w modernizację fabryk samochodów w Martorell oraz Pampelunie oraz w budowę całkiem nowego zakładu w Walencji, który zajmie się produkcją akumulatorów. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku o potrwa 4 lata, aby w 2026 roku osiągnąć wydajność produkcji na poziomie 40 GWh rocznie. Zakładając średnią pojemność akumulatorów na poziomie 60 kWh pozwoli to na stworzenie zestawów baterii dla ponad 650 000 samochodów elektrycznych. W zakładach zatrudnienie znajdzie 3000 osób.

Seat potwierdził też prace nad małym miejskim elektrycznym samochodem, który zadebiutuje w 2025 roku, który ma być dostępny w bardzo przystępnej cenie. Natomiast marka Cupra skupi się na zwiększaniu sprzedaży, która już w 2022 roku ma zostać podwojona w stosunku do 2021 roku, głównie za sprawą modeli Formentor oraz Leon. W 2024 roku do oferty mają natomiast dołączyć dwa kolejne SUVy, produkcyjna wersja Tavascana (na zdjęciu poniżej) oraz nowy, mniejszy model bazujący na płycie podłogowej Audi Q3 Sportback. Co ciekawe ten model będzie dostępny nadal z napędem spalinowym, choć będą to silniki z miękką hybrydą oraz hybrydą typu plug-in. Szczególnie ten drugi może być ciekawy, bo ma to być nowa generacja napędu pozwalająca na przejechanie w trybie elektrycznym nawet ponad 100 km. Oznacza to montaż całkiem pokaźnej baterii.

Można też oczekiwać, że nowa generacja napędu PHEV trafi w okolicach 2024 roku również do innych pojazdów koncerny Volkswagen. To dobra wiadomość, bo obecny zestaw oparty na silniku 1.4 TSI ma już swoje lata i zaczyna odstawać od konkurencji.