Cupra Leon to samochód o sportowym charakterze (nawet 4,9 s od 0 do 100 km/h), który oferowany jest w wielu wersjach. Są hybrydy Plug-In z bardzo niskim zużyciem paliwa (1,2-1,4 l/100 km WLTP), są wersje w pełni spalinowe z docenianym 2.0 TSI, można też wybierać między zadziornym hatchbackiem, a praktycznym kombi (Sportstourer). Jest też wersja 4Drive z napędem na wszystkie koła, która zapewnia maksimum trakcji nawet w warunkach zimowych.

Od czasu wydzielenia sportowej marki Cupra, Leon nabrał jeszcze więcej charakteru. Stał się też bardziej dostępny ze względu na znaczące poszerzenie palety silnikowej w ramach tego modelu. Dopracowane, sportowe zawieszenie i unikalne dla marki Cupra dodatki można teraz połączyć z napędem hybrydowym typu Plug-In, który zapewnia nie tylko świetne osiągi, ale też niskie zużycie paliwa w typowym, codziennym użytkowaniu. Czym charakteryzują się poszczególne odmiany?

300 lub 310 KM i nawet 4,9 s do 100 km/h

Cupra Leon w odmianie z najmocniejszym wariantem silnika 2.0 TSI to oczywiście opcja o najwyższych osiągach. Do wyboru jest: hatchback 2.0 TSI 300 KM DSG, (0-100 km/h w 5,7 s), praktyczny Sportstourer z tym samym napędem (0-100 km/h w 5,9 s) oraz rodzynek w postaci czteronapędowej i wzmocnionej odmiany: Cupra Leon Sportstourer 2.0 TSI 310 KM DSG 4Drive, któremu przyspieszenie do 100 km/h zajmuje zaledwie 4,9 s!

Świetne osiągi muszą iść w parze z dopracowanym podwoziem. Przeniesienie tak dużej mocy na drogę to duże wyzwanie i konieczne jest zastosowanie odpowiedniej geometrii zawieszenia i opon o wysokiej przyczepności. Sportowe zawieszenie z adaptacyjnymi amortyzatorami i stabilizatorami jest standardem Leona 2.0 TSI 300/310 KM. W trybie Cupra zawieszenie utwardza się, zapewnia maksimum trakcji i redukuje wychyły nadwozia na szybko pokonywanych zakrętach. Z drugiej strony, po przełączeniu w tryb komfortowy można liczyć na zdecydowanie więcej niż tylko sensowne wybieranie nierówności na drodze, co umożliwia realizację praktycznego charakteru Leona, szczególnie w przestronnej odmianie Sportstourer.

Optymalnym rozdzieleniem mocy między przednie koła napędowe zajmuje się sportowy mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (VAQ), który kieruje moment obrotowy do koła o większej przyczepności. Diametralnie poprawia to trakcję na wyjściu z zakrętu, kiedy to wewnętrzne koło jest odciążone i bez takiego mechanizmu różnicowego to właśnie ono otrzymałoby większość generowanej przez silnik mocy.

Progresywne wspomaganie układu kierowniczego to kolejny element odpowiedzialny za unikalny, sportowy charakter Cupra Leona. W środkowym położeniu zapewnia on wysoką precyzję, co poprawia stabilność samochodu przy dużych (np. autostradowych) prędkościach. Z kolei, podczas sprawnego pokonywania ciasnego ronda nie trzeba przekładać rąk na kierownicy – można pozostać w ustawieniu „za piętnaście trzecia”, co oczywiście poprawia komfort jak i kontrolę nad samochodem.

Z silnikiem 2.0 TSI nieodłącznie związane jest wyjątkowe brzmienie wzmocnione m.in. przez dopasowany układ wydechowy z wieloma końcówkami – szczególnie mocno zaznaczone w trybie jazdy „Cupra”.

Cupra Leon może być też wyposażony w wyczynowe hamulce Brembo, które nie tylko skracają drogę hamowania. Przydadzą się też gdy zechcemy zabrać Cuprę tam gdzie czuje się świetnie czyli na tor wyścigowy, gdzie dobre wyczucie i powtarzalność podczas hamowania są równie ważne jak wysokie osiągi jednostki napędowej.

Praktyczne i sportowe kombi: Cupra Leon Sportstourer

Jeśli sportowe osiągi mają iść w parze z praktycznym charakterem samochodu, to wymagania te spełnia Cupra Leon Sportstourer. Po pierwsze ma bardzo pojemny bagażnik: nawet 620 litrów, po drugie ma o kilka milimetrów więcej miejsca dla pasażerów jadących z tyłu, a wreszcie po trzecie: oferowany jest w 5 odmianach napędowych: od hybrydy o mocy 204 KM, przez dwie wersje 245 KM (e-Hybrid oraz 2.0 TSI), aż po 310-konną odmianę z napędem na cztery koła.

To co jednak istotne: mamy do czynienia z równie zaawansowanym zawieszeniem o dużej rozpiętości działania (adaptacyjne amortyzatory) i progresywnym układem kierowniczym. Można więc liczyć na równie dobrą zwinność w zakrętach, co wynika również ze stosunkowo niskiej masy Leona (~1600 kg wraz z kierowcą).

Z drugiej zaś strony powiększony bagażnik, większa przestrzeń pasażerska, tryb komfortowy zawieszenia, praktyczne dodatki jak mocowania Isofix, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy sprawiają że Cupra Leon rzeczywiście dobrze sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, także z punktu widzenia rodziny z dziećmi.

Wyjątkowo ciekawą opcją jest połączenie rodzinnego charakteru samochodu Cupra Leon Sportstourer i właściwymi dla marki Cupra osiągami z niskim zużyciem paliwa i ekologicznym charakterem hybrydy Plug-In. Opcje są cztery: e-Hybrid 204 KM DSG, e-Hybrid 245 KM DSG w wersji Sportstourer oraz… analogicznie w klasycznej odmianie hatchback.

Cupra Leon i 1,2-1,4 l/100 km

Hybrydowy napęd typu Plug-In (PHEV) to nowość w gamie samochodów sygnowanych logo Cupra. To połączenie sportowych osiągów z ekologicznym i oszczędnym charakterem napędu hybrydowego z dodatkowym, elektrycznym silnikiem i pojemnym zestawem akumulatorów (12,8 kWh). Tak skonfigurowany Leon może przejechać 56-63 km w trybie bezemisyjnym (bez włączania jednostki spalinowej), a to oznacza że typowe, codzienne podróżowanie może odbywać się bez zużycia paliwa. Przekłada się to oczywiście na niskie koszty codziennego dojazdu do biura – zwykle to do 50 km dziennie – wynoszące około 7 zł co stanowi ponad 3-krotnie mniejszy wydatek niż w przypadku klasycznego, spalinowego napędu.

Cały układ napędowy został tak zaprojektowany, by zapewnić maksimum wydajności nawet po pozornym wyczerpaniu energii w akumulatorach (brak zasięgu czysto elektrycznego). Pełna moc – 204 lub 245 KM – dostępna jest także wtedy i czas przyspieszenia jest równie dobry. System przechodzi wówczas do trybu działania jak klasyczna hybryda odzyskując energię podczas hamowania, co pozwala m.in. na pełzanie w miejskim korku z wyłączonym silnikiem spalinowym i aktywną klimatyzacją, co oczywiście zmniejsza zużycie paliwa i zwiększa komfort podróżowania.

Deklarowane zużycie paliwa – zależnie od wersji Leona: 1,2-1,3 lub 1,3-1,4 l/100 km – wynika z faktu, że część codziennego dystansu przejedziemy w trybie czysto elektrycznym. Nawet na dystansie 75 kilometrów realne zużycie paliwa może być mniejsze niż 1 l/100 km, gdyż z aktywnym silnikiem spalinowym przejedziemy nie więcej niż 15 km.

Napęd hybrydowy typu Plug-In umożliwia więc codzienne, w pełni elektryczne podróżowanie z brakiem ograniczeń w kwestii wyjazdu na drugi koniec kraju. Wciąż mamy więc bak paliwa, który można szybko uzupełnić na stacji benzynowej i pokonać kolejne kilkaset kilometrów.

Silnik elektryczny w układzie napędowym ma jeszcze jedną zaletę: natychmiastową reakcję na gwałtowne dodanie gazu. Przekazuje on moc na koła jeszcze wtedy nim turbosprężarka jednostki spalinowej się rozkręci. Chodzi oczywiście o ułamki sekundy, ale na eliminacji takich opóźnień polega sekret sportowego charakteru marki Cupra.

Która wersja?

Choć na pierwszy rzut oka wydawać się może, że Cupra Leon hatchback z 2.0 TSI 300 KM to najciekawsza opcja na sportowe auto tej klasy, to trudno odmówić kompetencji odmianie Sportstourer, która w odmianie 2.0 TSI 310 KM 4Drive nie dość, że ma lepsze osiągi to jest wyraźnie bardziej praktyczna. Jeśli zaś priorytetem jest redukcja kosztów codziennego podróżowania bez utraty sportowego charakteru i zwinności marki Cupra, to Leon w odmianie e-Hybrid doładowywanej z gniazdka możemy liczyć na połączenie tych dwóch światów.

Materiał powstał we współpracy z marką CUPRA