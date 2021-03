Oprogramowanie będzie odgrywać kluczową rolę

Volkswagen chce też znacznie przyśpieszyć prace nad oprogramowaniem swoich samochodów. To było największym problemem w czasie premiery modelu ID.3, która została opóźniona właśnie przez źle działający software i brak kluczowych funkcji. W projekcie Trinity wszystko ma być dopięte na ostatni guzik, a firma z Wolfsburga chce zostać jednym z liderów oprogramowania. O to może być jednak trudno, bo już teraz mówi się, że Trinity będzie oferował tylko autonomię poziomu drugiego. Zostanie co prawda wyposażony w sprzęt pozwalający na osiągnięcie poziomu czwartego, czyli samodzielnej jazdy niemal w każdych warunkach, ale tutaj najwięcej będzie zależało od ustawodawców w poszczególnych krajach.

Oprogramowanie ma też w dużym stopniu odpowiadać za uproszczenie procesu produkcji. Volkswagen już dzisiaj planuje, że większość opcji dodatkowych będzie dostępna w formie subskrypcji lub dodatkowo płatnych rozszerzeń. Dzięki temu linia produkcyjna będzie jedna, powstaną na niej takie same samochody, a dodatki będzie się włączało przy pomocy oprogramowania. Ma to być tańsza opcja, niż konieczność dokładania dodatkowych elementów w fabryce. Ten trend też obserwujemy już od kilku lat i wygląda na to, że tylko się w przyszłości nasili. W gruncie rzeczy to może być ciekawa strategia, a klienci nie będą musieli czekać kilku miesięcy na swój samochód, bo wszystko będzie dało się zaprogramować…

źródło: AutoExpress