Volkswagen ID.4 GTX z napędem na wszystkie koła oraz ID.5 – prezentacja

ID.4 ma napęd na koła tylne, a Volkswagen ID.4 GTX na wszystkie i przy 220 kW mocy przyspiesza do 100 km/h w 6,2 s. To zasługa dwóch silników elektrycznych, po jednym dla każdej osi. Jednocześnie, prędkość maksymalna została podniesiona do 180 km/h. Zasięg? Do 460-480 km (WLTP), dzięki akumulatorom o użytecznej pojemności (netto) 77 kWh (szybkość ładowania: do 125 kW).