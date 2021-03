Coraz tańsze baterie do klucz do sukcesu

W 2010 roku ceny baterii litowo-jonowych oscylowały w granicach 1100 USD za 1 kWh pojemności. 10 lat później jest to około 150-160 USD za 1 kWh, czyli znacznie mniej, ale nadal za drogo aby sprowadzić cenę auta elektrycznego do poziomu ceny aut spalinowych. Szacuje się, że koszt baterii może stanowić ponad 30% kosztu produkcji samochodu elektrycznego, więc jej obniżenie o 50% dałoby spadek ceny gotowego auta o około 15%, a to już wartość, która bardzo zbliżyłaby nas do aut spalinowych. Szczególnie w czasach, gdy za produkcję większości z nich trzeba dodatkowo płacić kary.

Podczas Power Day, Volkswagen zapowiedział, że zamierza w najbliższych latach obniżyć cenę baterii dla swoich samochodów nawet o 50%, co owocowałoby kwotą około 75-80 USD za 1 kWh. To śmiały plany, ale mógłby znacząco poprawić konkurencyjność pojazdów tego producenta na rynku. Co więcej aby nie być gołosłownym, niemiecka spółka ogłosiła, że przez najbliższe 10 lat zainwestuje ponad 14 mld USD w budowę fabryk akumulatorów wraz ze szwedzkim startupem Northvolt. Volkswagen chce mieć udziały w 6 fabrykach produkujących baterie o pojemności nawet 240 GWh rocznie. Prawdopodobnie jedna z nich powstanie w Gdańsku, gdzie Northvolt zapowiedział już swoją inwestycję.

To jedna z kluczowych informacji jakie podano podczas dwugodzinnej konferencji, na której ujawniono też jak Volkswagen zamierza dojść do tak znaczącej obniżki cen. Po pierwsze chodzi o produkcję uniwersalnych ogniw, które trafią nawet do 80% samochodów produkowanych przez całą grupę (VW, Skoda, Seat, Audi, Prosche itd.). Po drugie masowe zamówienia materiałów mają dać obniżkę kosztów nawet o 20%, a po trzecie usprawniony zostanie proces produkcji. Co więcej firma chce poddawać recyklingowi stare baterie i odzyskiwać z nich nawet 95% surowców, co byłoby nie lada osiągnięciem. Niestety nie podano żadnej wiążącej daty kiedy to miałoby nastąpić.