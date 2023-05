Co miesiąc, MediaPanel publikuje raport dotyczący aktywności polskich użytkowników platform VOD i OTT, co pozwala nam zobaczyć, jak popularne są poszczególne serwisy dostępne w naszym kraju. Należy jednak pamiętać, że te liczby nie odzwierciedlają w pełni rynku. Z prostego powodu - niemożliwe jest poznanie dokładnych danych dotyczące każdej z platform, gdyż firmy niechętnie dzielą się informacjami na temat swoich klientów. Jak wygląda zestawienie za zeszły miesiąc? Zaskoczeń nie będzie, ale pojawiają się też niespodzianki oraz pewien niepokojący sygnał.

VOD w Polsce. Zestawienie najpopularniejszych platform - kwiecień 2023

VOD i OTT kwiecień 2023 Lp Media channel Użytkownicy (Real Users) Zasięg (internet) ATS Audyt 1 Netflix (www+app) 12 815 010 42.95% 5h 55m 51s No 2 Disney+ (www+app) 4 467 150 14.97% 2h 28m 5s No 3 HBO Max (www+app) 4 199 688 14.08% 1h 51m 42s No 4 Player (www+app) 3 845 394 12.89% 2h 56m 17s Yes 5 TVP (www+app) 3 281 472 11.00% 2h 55m 33s Mix 6 CANAL+ (www+app) 2 875 662 9.64% 1h 23m 9s No 7 Amazon Prime Video 2 567 376 8.60% 2h 12m 52s No 8 SkyShowtime (www+app) 2 520 234 8.45% 2h 17m 46s No 9 Polsat Box GO (www+app) 2 135 160 7.16% 54m 13s Yes 10 Viaplay (www+app) 2 091 744 7.01% 37m 45s No

Nie jest już żadną niespodzianką, że najpopularniejszą platformą VOD w Polsce nadal jest Netflix. Warto jednak przyjrzeć się liczbą, bo w ostatnim czasie serwisowi ubyło użytkowników - także w Polsce. I o ile na początku roku, lider zestawienia mógł pochwalić się prawie 13-milionową widownią w Polsce, kwiecień wygląda zupełnie inaczej. Spadek do poziomu 11,8 mln musi być odczuwalny. Nie da się jednak ukryć, że pierwsze miejsce nie jest zagrożone. Pozostali gracze na polskim rynku są daleko w tyle i nic nie zapowiada się, by to się zmieniło - nawet jeśli zsumujemy 3 kolejnych dostawców, nie dojdziemy do liczby widzów Netfliksa. W zestawieniu widać również, że Polakom spodobał się nowy serwis, który nad Wisłą zadebiutował w lutym tego roku. Po dwóch miesiącach obecności w Polsce, SkysSowtime może pochwalić się liczbą ponad 2 mln aktywnych użytkowników! To świetny wynik biorąc pod uwagę dość "skromną" bibliotekę i brak m.in. filmów i seriali w rozdzielczości 4K.

