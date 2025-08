Szaleństwo w Kauflandzie. Wyprzedają elektronikę Parkside

Miłośnicy majsterkowania, złote rączki oraz profesjonaliści mają powód do zadowolenia, gdyż od czwartku 7 sierpnia sieć Kaufland wprowadza szeroką gamę elektronarzędzi i sprzętu warsztatowego marki Parkside w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Oferta obejmuje zarówno podstawowe narzędzia ręczne i akumulatorowe, jak i zaawansowane maszyny warsztatowe, które doskonale sprawdzą się w domowym warsztacie lub garażu. Wśród produktów znajdziemy zarówno znane hity sprzedażowe, jak i nowości.

Kaufland wyprzedaje elektronikę Parkside

Na uwagę zasługuje składany stół roboczy i montażowy Parkside wykonany z wysokiej jakości płyty MDF. Po rozłożeniu osiąga wymiary około 605 × 790 × 630 mm i wytrzymuje obciążenie do 150 kg. W promocyjnej cenie 79,99 zł może stanowić niezastąpioną bazę do prac warsztatowych.

Obok niego warto wspomnieć o klasycznym dalmierzu laserowym PLEM 20 B5 i laserze krzyżowym PKLLF76. Oba urządzenia oferowane są za jedyne 79,99 zł. To doskonałe narzędzia do precyzyjnego pomiaru i poziomowania.

Kaufland oferuje także atrakcyjne promocje na akumulatorowe wiertarko-wkrętarki. Model PBSA 20-Li A1 z aluminiowym uchwytem, 3-stopniowym przełącznikiem momentu obrotowego, oświetleniem LED i walizką transportową kosztuje teraz tylko 149 zł. Jeszcze mocniejszy model PTBSA 20-Li A1 20 V, dedykowany do suchej zabudowy, wyceniono na 179 zł – posiada maksymalny moment obrotowy 15 Nm i zestaw 25 końcówek wkrętakowych.

Do zestawu warto dobrać akumulator 4 Ah PAP 20 B3 za 99,99 zł oraz podwójną ładowarkę PDSLG 20 B1 w cenie 69,99 zł. Wszystko to jest kompatybilne z narzędziami z serii X20V.

Wśród precyzyjnych urządzeń znalazła się także szlifierka podwójna PDFW 120 B3 z giętkim wałem i zestawem akcesoriów. To idealne rozwiązanie do precyzyjnych prac szlifierskich i polerskich. Cena? Tylko 119 zł. Hitem oferty jest bez wątpienia stołowa piła tarczowa PTKS 2200 A1 o mocy 2200 W. Doskonała do cięcia drewna, płyt meblowych i tworzyw sztucznych, umożliwia płynną regulację wysokości i precyzyjne prowadzenie materiału. Dzięki zastosowaniu zewnętrznego układu ssącego i zwiększonej powierzchni roboczej jest to sprzęt dla wymagających. Właściciele karty Kaufland Card zapłacą za nią jedynie 499 zł (bez karty 749 zł).

Grafika: depositphotos.com