Zobacz, co warto obejrzeć w tym tygodniu - nowe filmy i seriale

Najważniejsze premiery tygodnia - nowe filmy i seriale

Szybcy i wściekli 10

Tej serii filmowej nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Przed nami dwuczęściowy finał sagi "Fast & Furious", w którym kontynuowane są wątki z poprzednich filmów. Tym razem jako gościnna gwiazda wystąpił Jason Mamoa wcielając się w Dante Reyesa - syna Hernana Reyesa - którego rodzina Dominica Torretto pokonała we wcześniejszej odsłonie. Młody Reyes połączy siły z Cipher (Charlize Theron). Czy i tym razem gang Doma da sobie radę? Z ciekawostek warto dodać, że cameo w filmie zanotowała córka Paula Walkera, Meadow, ale o szczegółach scen z jej udziałem jeszcze nic nie wiemy.

W kinach od tego piątku, 19 maja.

Fanfik

Nowy polski film Netfliksa bazuje na książce Natalii Osińskiej. Za reżyserię odpowiadała Marta Karwowska, a w roli głównej wystąpił Alin Szewczyk. To opowieść o poznawaniu siebie i szczęściu, jakie może dawać życie w zgodzie ze sobą - czytamy w opisie. Fabuła film skupia się na postrzeganej przez większość uczniów w szkole jako outsiderce Tosi, w której budzą się nowe uczucia po tym, jak w szkole pojawił się nowy uczeń Leon. W obsadzie znaleźli się także Dobromir Dymecki (tata Tośka) i Jan Cięciara (Leon).

Premiera na Netflix już 17 maja.

Anna Nicole Smith: Nie znacie mnie

Reżyserka Ursula Macfarlane, znana z filmu "Nietykalny", oraz producentka Alexandra Lacey stworzyły odważną historię o życiu, śmierci i tajemnicach Vickie Lynn Hogan, znanej jako modelka i aktorka Anna Nicole Smith. Przedstawiają one widzom prawdziwe oblicze tej postaci, która od chwili debiutu w "Playboyu" w 1992 roku stała się ikoną amerykańskiego snu, a jej karierę przerwała przedwczesna śmierć w 2007 roku. "Anna Nicole Smith: Nie znacie mnie" składa się z niepublikowanych wcześniej nagrań, prywatnych filmów i wywiadów z osobami znanymi publicznie, które nigdy wcześniej nie mówiły na temat Anny Nicole.

Premiera na Netflix 17 maja.

High Desert

Apple TV+ serwuje nam kolejny serial z mocną obsadą. Fabuła dotyczy Peggy, kobiety uzależnionej od narkotyków, która po śmierci swojej ukochanej matki, z którą mieszkała w małym miasteczku Yucca Valley w Kalifornii, decyduje się na nowy początek. Zmieniając swoje życie, postanawia zostać prywatnym detektywem. Patricia Arquette zagrał główną rolę "Pustyni wysokich lotów", w której wystąpią także Matt Dillon, Christine Taylor, Weruche Opia, Brad Garrett, Bernadette Peters oraz Rupert Friend.

Trzy pierwsze odcinki będą dostępne na Apple TV+ od 17 maja, a kolejne będą publikowane co tydzień w środy.

Spy/Master

Serial "Spy/Master" to historia rozgrywająca się w czasach zimnej wojny i opowiada o tygodniu z życia Victora Godeanu, bliskiego doradcy rumuńskiego dyktatora Nicolae Ceaușescu. Godeanu jest także tajnym agentem KGB i musi uciekać z kraju, aby uniknąć zdemaskowania. Ma tylko jedną szansę na to, by wyjechać z Rumunii pod pretekstem dyplomatycznej podróży do Niemiec, a następnie kontynuować swoją ucieczkę aż do USA. W podróży będą mu pomagać tajna agentka Stasi oraz młody agent CIA. Serial składa się z sześciu odcinków, a jego twórcami są Adina Sădeanu i Kirsten Peters.

Premiera na HBO Max już 19 maja.

Praca: Co robimy cały dzień

"Praca: Co robimy cały dzień" to nowy miniserial dokumentalny dostępny na Netflixie, wyreżyserowany przez Caroline Suh, z narracją byłego prezydenta USA - Baracka Obamy. Serial przedstawia codzienne życie różnych ludzi w różnych zawodach i środowiskach, ukazując, czym zajmują się przez cały dzień.

Premiera na Netflix już 17 maja.