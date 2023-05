Te strony odwiedza najwięcej Polaków - TOP10 z podziałem na kategorie

Gemius podzielił się rankingami TOP10 najpopularniejszych stron internetowych w Polsce, z podziałem na aż 11 kategorii tematycznych:

Informacje i publicystyka - ogólne

Informacje lokalne i regionalne

Biznes, finanse, prawo

Nauka i technologia

Serwisy VOD i OTT

Serwisy społecznościowe

Sport

Wielotematyczne serwisy kobiece

Plotki, życie gwiazd

Zakupy online

Zdrowie i medycyna

Najpopularniejsze strony w kategorii: Informacje i publicystyka - ogólne

Pierwszym źródłem informacji dla internautów w Polsce są dwa portale - Wirtualna Polska i Onet, które odwiedza ponad i prawie 10 mln RU. Jednocześnie strony te przyciągają na najdłużej z całego TOP10 w tej kategorii.



Poza portalami w czołówce znalazły się też serwisy informacyjne (www+app) kanałów TVN24 i Polsat News oraz Radia Zet.

Najpopularniejsze strony w kategorii: Informacje lokalne i regionalne

W przypadku informacji lokalnych, najwięcej odwiedzających mają serwisy portalu Nasze Miasto z ponad 9 mln RU. Drugie miejsce ponownie należy do Onetu, a podium zamykają regionalne wydania Wyborczej.



Najpopularniejsze strony w kategorii: Biznes, finanse, prawo

Po specjalistyczne informacje biznesowe czy z dziedziny prawa i finansów sięgamy najczęściej odwiedzając serwisy Money.pl, Business Insider Polska oraz o2.pl. W tej kategorii, podobnie jak w poprzedniej dwa pierwsze serwisy w TOP10 wyraźnie odstają od pozostałej stawki.



Najpopularniejsze strony w kategorii: Nauka i technologia

W kategorii nauka i technologia liderem jest Google, które to wyprzeda serwisy Telepolis i Komputer Świat. Tematyczne odnogi portali Interii, WP czy o2.pl uplasowały się tu na miejscach odpowiednio 5, 6 i 9. Z kolei zamyka TOP10 w tej kategorii serwis OpenAI, a więc ChatGPT.



Najpopularniejsze strony w kategorii: Serwisy VOD i OTT

W tej kategorii nie ma zaskoczenia, wyraźnie góruje nad pozostałymi serwisami streamingowymi Netflix, którego odwiedza aż 12 mln realnych użytkowników. Wyprzeda on z dużą przewagą Disney+ i HBO Max, a zamyka stawkę SkyShowtime.



Zatrzymamy się na chwilę przy tej kategorii, bo Gemius podzielił się jednocześnie danymi porównawczymi odnoszącymi się do miesiąca startu i kolejnego dwóch najnowszych serwisów w Polsce - Disney+ i SkyShowtime.



Disney+ w pierwszym pełnym miesiącu od startu odwiedziło 3,6 mln internautów w Polsce, z kolei Sky Showtime „tylko” 2 mln. Oczywiście wpływ na to mogły mieć różne promocje - Disney+ oferował na początek 1/3 ceny za miesięczną subskrypcję przy wykupieniu jej na rok, natomiast Sky Showtime połowę ceny „na zawsze”, ale pamiętajmy, że Disney+ od razu był dostępny za darmo w ofertach Polsat Box, Polsat Box Go, Plusa i Netii.

Zaskakujący jest tutaj też czas przebywania na stronach tych serwisów. Sky Showtime zadebiutował w połowie lutego, a internauci dłużej na nim pozostawali niż w kolejnym pełnym miesiącu. Zupełnie odmiennie wyglądało to w przypadku Disney+, co może świadczyć o tym, iż więcej treści na start przyciągało internautów w tym serwisie.

Najpopularniejsze strony w kategorii: Serwisy społecznościowe

Najpopularniejszym serwisem społecznościowym jest Facebook z 26 mln internautów w Polsce, o 10 mln mniej ma również należący do Mety Instagram, a podium zamyka TikTok. Sporo, bo prawie 10 mln RU odwiedza Twittera.



Najpopularniejsze strony w kategorii: Sport

Fanów różnego rodzaju sportów przyciągają najczęściej ogólnotematyczne portale, czyli WP i Onet, specjalistyczne i dedykowane serwisy w tej kategorii, a więc Sport.pl, Polsat Sport czy Meczyki.pl znalazły się na dalszych miejscach.



Najpopularniejsze strony w kategorii: Wielotematyczne serwisy kobiece

Wśród najchętniej odwiedzanymi stronami dla kobiet, ponownie są tematyczne odnogi należące do portalu WP, na podium znalazły się też portale Gazeta.pl i Interia.pl.



Najpopularniejsze strony w kategorii: Plotki, życie gwiazd

Po najświeższe plotki z życia gwiazd, najczęściej sięgamy do serwisów Plotek, Pomponik oraz Plejada. Dopiero tuż za podium znalazł się Pudelek.pl, ale z niewielką stratą do trzeciego miejsca.



Najpopularniejsze strony w kategorii: Zakupy online

Na jakich stronach najczęściej dokonujemy zakupów? Nie będzie tu zaskoczenia, największą liczbą odwiedzin może pochwalić się Allegro z ponad 18 mln RU, którzy to spędzają w nim najwięcej czasu - średnio ponad 2 godziny (niewiele krócej na Vinted z 8 miejsca). Na drugim miejscu jest AliExpress, a na trzecim Media Expert.



Najpopularniejsze strony w kategorii: Zdrowie i medycyna

Ostatnią kategorią tematyczną są serwisy poświęcone zdrowiu i medycynie, tutaj czołówka prezentuje się następująco: Medonet - prawie 9,5 mln RU, ABC Zdrowie - 9,5 mln i Poradnik Zdrowie - prawie 7 mln RU.



Źródło: Gemius.pl

