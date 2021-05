Widowiskowy występ Ewana McGregora wystarczy, by włączyć serial „Halston” na Netflix

Ten okazuje się chyba najsłabszym ogniwem całości, bo nie opowiada o kilku istotnych aspektach życia Halstona, jak chociażby relacji z jego matką. Ten wątek zostaje w mgnieniu oka zamieciony pod dywan, jakby twórcy nie chcieli eksplorować dzieciństwa projektanta. Być może odebrałoby to trochę dynamiki produkcji, ale sprawiłoby, że nieco głębiej poznalibyśmy głównego bohatera. Efekt jest więc taki, że portretowany przez McGregora Halston może być przez nas obserwowany i oceniany tylko z perspektywy życia dorosłego oraz ówczesnego zachowania Halstona. Nie wiemy, czy i co mogło go ukształtować wcześniej. Jeśli szukacie odpowiedzi na takie pytania, to lepszym wyborem będzie dokument z 2019 roku o dokładnie takim samym tytule.

Ewan McGregor znakomicie portretuje Halstona

W mini-serii Netfliksa bardziej chodzi o uwypuklenie kilku kluczowych okresów z życia Halstona. McGregor przygotowując się do roli nawet poprosił podobno o maszynę do szycia, by móc jeszcze lepiej wcielić się w projektanta. Efekt jest taki, że aktor błyszczy na ekranie i znakomicie radzi sobie z zaprezentowaniem dość skomplikowanego charakteru Roy’a Halstona. Ten odznaczał się gigantycznym ego i nie powstrzymywał się przed besztaniem swoich współpracowników, dzięki którym przecież w dużej mierze zawdzięczał swój sukces.

