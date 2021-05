Disney+ dochodzi do ściany, pora na debiut na nowych rynkach

Pora otworzyć się na nowe rynki

Paradoksalnie może to być jednak dobra wiadomość dla widzów w Polsce. Wygląda na to, że Disney+ powoli dochodzi do ściany na rynkach, na których jest obecny i chyba najwyższa pora, aby otworzyć się na kolejne. Tym bardziej, że już dzisiaj w serwisie nie brakuje produkcji, które przygotowane są chociażby do debiutu w naszym kraju (napisy i polska ścieżka dźwiękowa). Obecnie Disney+ jest oficjalnie dostępny w Ameryce Północnej i Południowej, w Europie Zachodniej, Japonii oraz Indiach. Z większych rynków, na których nie ma jeszcze Disney+ pozostała część Azji oraz Europa Środkowa i Wschodnia, w tym właśnie Polska.

Być może o tylko moje myślenie życzeniowe, ale miejmy nadzieje, że zarządzający w Disneyu widzą to podobnie i nie będą niepotrzebne zwlekać z otwarciem się na nowe rynki. Tym bardziej, że Netflix to nie jedyna konkurencja. Warner Media jest też coraz bliżej szerszej dostępności serwisu HBO Max, a także wprowadzenia jego tańszej wersji z reklamami. To wszystko sprawi, że rywalizacja pomiędzy tymi trzema usługami stanie się jeszcze bardziej zacięta. Miło by było stać się częścią tej rywalizacji również w naszym kraju.