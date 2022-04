Od reklam się nie uwolnimy, ten producent telewizorów ma nowy pomysł

Telewizory faktycznie zaczynają być "smart"

Reklamy to bardzo emocjonujący temat. Nikt z nas ich nie lubi, ale nie sposób z nich całkiem zrezygnować, bo nadal generują one dla producentów dużą sprzedaż produktów i pozwalają zaistnieć w świadomości konsumentów. Serwisy VOD sprawiły, że porzuciłem tradycyjną telewizję praktycznie całkiem odcinając się od reklam w tym medium, ale producenci telewizorów nie zamierzają tego tak zostawić. Najpierw pojawiły się testy reklam w systemach SmartTV, którzy wciskali swoje bannery lub zachęcali do oglądania konkretnych seriali/filmów na głównym ekranie systemów "smart". Teraz jednak idziemy o krok dalej.

Vizio, producent telewizorów, popularny szczególnie w Stanach Zjednoczonych, wprowadza do swoich produktów nowy format reklam - tzw. jump ads. Funkcja ta jest obecnie testowana wspólnie z telewizją Fox, a polega na tym, że na koniec konkretnego serialu pojawia się interaktywna reklama. W ramach testów dotyczy to produkcji Welcome to Flatch dostępnej na platformie Fox. Na koniec odcinka emitowanego w telewizji, na telewizorze pojawia się banner, który pozwala bezpośrednio przejść do aplikacji FoxNow na telewizorze, gdzie dostępne są pozostałe odcinki serialu. Ciekawa jest argumentacja Vizio, według której taka reklama jest korzystna dla widzów.

Otóż przez mnogość serwisów VOD użytkownicy często mają problem aby dowiedzieć się na jakiej platformie dostępny jest serial, na który akurat natrafili w telewizji. Według badań Accenture takie odczucia ma nawet 60% widzów. Reklama taka jak "jump ads" pozwala szybko przejść do prawidłowej aplikacji i kontynuować oglądanie bez zbędnych poszukiwań. Argumentacja może i trochę naciągana, ale faktem jest, że fragmentacja rynku VOD powoli staje się problemem. Pisał o tym zresztą ostatnio Konrad, który zauważa, że historia powoli zatacza koło i dobieramy teraz serwisy VOD jak pakiety do kablówki. Nie zmienia to jednak faktu, że to nowy sposób na promocję różnych rzeczy. Tylko kwestią czasu jest gdy w ramach "jump ads" pojawi się reklama nowej szczoteczki do zębów, którą można kupić na Amazonie, a z której akurat na ekranie korzysta postać z waszego ulubionego serialu. Science-fiction? Chyba już nie...

źródło: BusinessWire