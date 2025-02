Popularna marka wraca do Polski. Co przygotowała dla Polaków?

Był czerwiec 2023 r. gdy vivo oficjalnie wycofało się z Polski. Powód? Oficjalnego stanowiska nigdy nie poznaliśmy. Przedstawiciele polskiego oddziału wspominali jedynie o analizie rynku i odpowiedniej strategii biznesowej:

Ciągła analiza rynku i dobór odpowiedniej strategii biznesowej w porozumieniu z lokalnymi przedstawicielami jest dla marki vivo kluczowe. Z przykrością informujemy, że autoryzowany dystrybutor marki w Polsce zdecydował się wstrzymać działalność. Mimo to, nasi klienci mogą wciąż polegać na solidnych produktach vivo, na kompleksowej obsłudze klienta oraz niezakłóconych aktualizacjach oprogramowania.

– czytaliśmy w krótkiej notce prasowej wysłanej do polskich mediów. Do 2023 r. vivo należało do BBK Electronics – chińskiego giganta technologicznego, który w swoim portfolio ma również marki OPPO i OnePlus. Choć na początku mówiono, że również smartfony z logo tych marek znikną z Europy, w tym z Polski, wciąż są obecne na naszym rynku i radzą sobie całkiem dobrze. Vivo jednak postanowiło iść własną ścieżką, jako niezależna firma, a pod koniec 2024 r. rozpoczęto rozmowy z Dixon Technologies, które mają doprowadzić do współpracy w ramach spółki joint venture.

vivo wraca do Polski. Powrót smartfonów już niebawem

vivo 80 Pro z 2023 r.

Po dwóch latach nieobecności vivo zapowiada wielki powrót do Polski wraz z ciekawą ofertą smartfonów, które mają szansę zainteresować klientów. Nastąpić ma to w drugim kwartale roku. Co przygotowano? vivo Polska nie zdradza, mówiąc jedynie, że nowe modele będą należały do uznanych serii smartfonów, które już wcześniej pojawiły się nad Wisłą. Jak przekonują przedstawiciele firmy, ma być to początek nowego rozdziału vivo w Polsce.

Polacy wyróżniają się wysoką świadomością technologiczną, a ich oczekiwania wobec jakości produktów i możliwości fotograficznych smartfonów nieustannie rosną. Dlatego też Polska jest dla vivo jednym z kluczowych rynków. Wiem, że nasze innowacyjne rozwiązania nieprzerwanie budzą duże zainteresowanie wśród polskich konsumentów, dlatego z ogromnym entuzjazmem ogłaszam, że już wkrótce w naszym kraju zadebiutują najnowsze modele smartfonów vivo. Jestem przekonany, że najwyższa jakość wykonania, design premium oraz wyjątkowe możliwości fotograficzne spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

– mówi Damian Poniatowski, Sales Director vivo Polska.

vivo X200 Pro

Co to będą za modele? Zaglądając na oficjalną stronę vivo Polska (która wciąż jest dostępna), ostatnimi dostępnymi modelami są X90 Pro, V23, Y22s, Y16, czy Y35 – to nowości z 2023 r., będące ostatnimi smartfonami vivo oferowanymi w naszym kraju. Firma w swoim portfolio ma obecnie znacznie nowsze propozycje. To m.in. seria X200 stawiająca na fotografię mobilną, przy której współpracowała znana kwestii aparatów i obiektów niemiecka firma ZEISS. X200 i X200 Pro zadebiutowały pod koniec ubiegłego roku i można zakładać, że właśnie tym z modelem vivo powróci do Polski, kusząc miłośników robienia zdjęć smartfonem.

Szczegóły dotyczące premier i dostępnych modeli zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach.