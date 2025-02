Moc nowości od Huawei, a wśród nich rewolucyjny smartfon!

HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN: smartfon, który intryguje

Myślę że większość z nas jest już zmęczona wszystkimi smartfonami, które wyglądają jak swoje kopie. HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN od pierwszych zapowiedzi się wyróżniał — a teraz urządzenie nareszcie trafia na globalny rynek. To będzie pierwszy na świecie podwójnie składany smartfon, który łączy ultracienką konstrukcję z rekordowo cienkim wyświetlaczem, który ma raptem 3,6 mm w najcieńszym miejscu. A wszystko to przy przekątnej 10,2 cala po rozłożeniu. Nowatorski system zawiasów i zastosowanie ultracienkiego szkła mają zapewnić smartfonowi wyjątkową trwałość. Co więcej, urządzenie obsługuje składanie zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz, co czyni go niezwykle funkcjonalnym narzędziem zarówno do pracy, jak i rozrywki. Jak to na sprzęt od Huawei przystało, Mate XT ULTIMATE DESIGN będzie także czarował aparatem fotograficznym. Smartfon wyposażono w kamerę XMAGE z 10-stopniową, regulowaną przysłoną, co ma pozwolić na robienie wyjątkowych zdjęć niezależnie od warunków oświetleniowych.

HUAWEI MatePad Pro 13,2": flagowy tablet z matowym ekranem

Nowa wersja flagowego tabletu HUAWEI MatePad Pro 13,2" chce zachwycić użytkowników ekranem PaperMatte. Zapewnia on wyjątkowe wrażenia wizualne i doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu! Wysoka jasność (mowa tu o 1000 nitach!) i matowa powierzchnia wyświetlacza sprawiają, że użytkownicy mogą komfortowo pracować nawet w trudnych oświetleniowo warunkach. Do tabletu dostępna jest inteligentna klawiatura magnetyczna z pełnowymiarowym gładzikiem, który pozwala na wygodną obsługę gestami. Dla miłośników odręcznych notatek przewidziano precyzyjny rysik, który doskonale współpracuje z matowym ekranem, zapewniając naturalne wrażenia pisania. MatePad Pro 13,2" czarować też będzie baterią o pojemności 10 100 mAh, która zaoferuje wiele godzin pracy na jednym ładowaniu.

HUAWEI Band 10: opaska dla aktywnych

HUAWEI Band 10 to najnowsza opaska sportowa w ofercie firmy, która nie tylko monitoruje aktywność fizyczną, ale także zadba o kontrolę i analizę jakości snu użytkownika. Autorskie, zaawansowane, algorytmy oferują szczegółowe podsumowania oraz praktyczne wskazówki dotyczące poprawy jakości snu. Opaskę wyróżniać będzie lekka konstrukcja i wykonanie z przyjaznych i bezpiecznych skórze materiałom. Sprawiają one, że można ją nosić przez całą dobę bez uczucia dyskomfortu. Akcesorium dostępne będzie w kilku wariantach kolorystycznych i wykończeniach z aluminium lub wytrzymałego tworzywa sztucznego.

HUAWEI FreeArc: słuchawki sportowe jakich jeszcze nie było

Huawei od lat udowadnia, że na rynku słuchawek czuje się jak ryba w wodzie. Teraz firma wprowadza na rynek swoje pierwsze otwarte słuchawki sportowe: FreeArc. Innowacyjna konstrukcja ma zapewniać maksymalny komfort i stabilność nawet podczas najbardziej intensywnych treningów. Słuchawki posiadają certyfikat odporności IP57, co zapewnia nas że nie mamy powodów do obaw w przypadku wszelkiej maści zachlapań i kurzu.

Zastosowany w HUAWEI FreeArc elastyczny łącznik C-Bridge, wykonany z wytrzymałego stopu niklowo-tytanowego, gwarantuje idealne dopasowanie do kształtu głowy. Dodatkowo, ich powierzchnia w 81,5% pokryta jest miękkim, przyjaznym dla skóry, silikonem, co znacząco podnosi komfort użytkowania. Dzięki dużemu przetwornikowi o wymiarach 17 x 12 mm, dynamicznemu algorytmowi basu oraz adaptacyjnemu poziomowi głośności, HUAWEI FreeArc oferują najwyższą jakość dźwięku, która umili każdy trening.

Kiedy premiera urządzeń w Polsce? Są dobre i złe wieści...

Zacznijmy może od złej wiadomości, a mianowicie jeden z najbardziej innowacyjnych smartfonów który trafia do oferty — nie pojawi się na polskim rynku. Pozostałe sprzęty z powyższej listy mają trafić do polskich sklepów już w marcu — a w najbliższych dniach Huawei ma podzielić się szczegółami związanymi nie tylko z datą premiery, ale także ceną urządzeń.

Źródło: informacja prasowa