Oto Samsung Galaxy A56. To może być twój ulubiony smartfon

Za nami prezentacje flagowców Samsunga. Galaxy S25, S25+ oraz S25 Ultra, które już trafiły do sprzedaży i które przyciągają uwagę klientów szukających urządzeń z górnej półki. Przed nami jeszcze jedna premiera – tym razem czegoś z nieco niższej półki. Co zaoferuje Samsung Galaxy A56?

Samsung Galaxy A55 zadebiutował na rynku w marcu ubiegłego roku oferując m.in. świetny wygląd i wykonanie, bardzo dobre aparaty, jeszcze lepszy ekran, czy długie działanie na baterii. Jednak jego stosunkowo niska cena przełożyła się na słabsze podzespoły, w tym procesor i układ graficzny oferując przeciętną wydajność. Do tego wolne ładowanie i duże ramki wokół wyświetlacza. Nie da się jednak ukryć, że to dobry wybór dla osób, które mają ograniczony budżet – smartfon debiutował w cenie 2099 zł (wariant 8 +128 GB), a obecnie można go znaleźć jeszcze taniej, za 1599 zł. Jednak to było rok temu, czas więc przyjrzeć się co mieni się na horyzoncie i co będzie oferował tegoroczny model Galaxy A56.

Reklama

Tak wygląda Samsung Galaxy A56. Smartfon w sam raz dla oszczędnych

Źródło: evleaks

Z odpowiedzią na niektóre pytania przychodzi Evan Blass, który w sieci udostępnił grafiki przedstawiające nowy smartfon w całej okazałości. Samsung Galaxy A56 dostępny będzie w przynajmniej czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej, zielonej i różowej. Smartfon zmieni nieco swoją bryłę – zamiast zaokrąglonych krawędzi, będzie on bardziej kanciasty. Zachowane zostały dość sporych rozmiarów ramki wokół ekranu z widocznym pogrubieniem na jego dolnej krawędzi. Podobnie jak w Galaxy A55, przyciski zasilania oraz zmiany głośności umieszczono na "wyspie", a z tyłu umieszczono potrójny aparat. Jeśli chodzi o technikalia, Galaxy A56 pozostaje na ten moment sporą niewiadomą. Mówi się, że sercem smartfona będzie procesor Exynos 1580, a z dotychczasowych plotek i przecieków wynika, że będzie też wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh (jak w A55)

Samsung Galaxy A56 ma konkurować bezpośrednio z iPhonem SE 4. generacji i Google Pixel 9a – smartfonami, które mają trafić do sprzedaży w niedługim czasie. Każdy z największych graczy na rynku chce kawałek tortu dla siebie, w końcu nie każdemu zależy na najmocniejszym flagowcu, za który trzeba zapłacić sporo. Cena w okolicach od 2 do 2,5 tysiąca złotych to coś, na co mogą pozwolić sobie mniej zamożni oraz tacy, którzy na smartfon nie chcą wydawać majątku, a zależy im np. na stabilnym działaniu przez wiele lat. Apple, Google i Samsung oferować będą przynajmniej kilka lat wsparcia dla aktualizacji systemowych – i nie chodzi tu wyłącznie o poprawki bezpieczeństwa.

Na pełną prezentację Samsung Galaxy A56 musimy jednak jeszcze trochę poczekać. Jak długo? Być może do marca – plotki wskazują, że to właśnie wtedy smartfon ma trafić do sprzedaży.

Tekst zawiera linki afiliacyjne