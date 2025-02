Pixel 9a ma coś lepszego niż Galaxy S25 Ultra. Za połowę ceny

Pixel 9a zapowiadał się bardzo ciekawie już od pierwszych przecieków, ale im bliżej premiery i im więcej o nim wiemy, tym sytuacja wygląda lepiej. W zasadzie jest już niemal pewne, że urządzenie zadebiutuje za 5 tygodni, a dokładnie 19 marca i będzie nadal dostępne w bardzo dobrej cenie. 499 USD za wersję 128 GB oraz 599 USD za model 256 GB powinno zainteresować tym smartfonem wiele osób. Tym bardziej, że nie tylko wygląda całkiem zgrabnie, ale też oferuje świetną specyfikację.

Google Pixel 9a bez tajemnic

Pierwsze zdjęcia prototypów Pixela nie napawały mnie zbyt dużym optymizmem. Szczególnie niezręcznie wyglądała mała wyspa aparatów, która nieśmiało wystawała z obudowy. Jak pokazują najnowsze rendery, wyspa faktycznie będzie ale jest minimalna, prawie niezauważalna, co zmienia nieco postać rzeczy. Wygląda na to, że Google pogrubiło nieco swojego smartfona (8,9 mm) aby schować aparaty w obudowie. Dzięki temu może on utrzymać stabilną pozycję gdy położymy go na płaskiej powierzchni. Przy okazji pozwoliło to na montaż znacznie większej baterii, która ma mieć pojemność aż 5100 mAh, czyli większą niż np. Samsung Galaxy S25 Ultra (5000 mAh) czy Pixel 9 Pro XL (5060 mAh). W połączeniu z procesorem Tensor G4 i ekranem AMOLED o przekątnej 6,28 cala, powinno dać to świetne wyniki, a bateria była przecież jednym z większych mankamentów Pixeli. Nadal kuleje nieco szybkość ładowania (23W), ale podobno będzie też ładowanie bezprzewodowe (7,5W).

Jak widać na zdjęciu, ekran smartfona pokrywa praktycznie całą frontową powierzchnię, choć nie są to tak cienkie ramki jak w modelach Pixel 9 Pro. Wymiary smartfona to 154 x 73 x 8.9 mm, a dostępny będzie w czterech kolorach Peony (różowy), Iris (fioletowy), Obsidian (czarny) oraz Porcelain (kremowy). Nie są to może najładniejsze barwy, ale zawsze przecież można wyposażyć się w dodatkowe etui ;-). Potwierdzają się też informacje, że w tym roku Google dokonało aktualizacji aparatów. Główny sensor w rozmiarze 1/2" ma teraz rozdzielczość 48 MPix i obiektyw o jasności f/1.7 co wygląda całkiem obiecująco. Poza tym do dyspozycji mamy dobrze znany aparat szerokokątny o rozdzielczości 13 MPix oraz aparat do selfie na froncie, również 13 MPix.

Premiera zaplanowana jest na 19 marca, a telefony trafią do sprzedaży już tydzień później - 26 marca. Patrząc na cenę oraz aktualny kurs USD, można oczekiwać, że w Polsce będą kosztować nieco ponad 2000 złotych. W tym przedziale cenowym można znaleźć wiele konkurencyjnych modeli, ale żaden z nich nie zagwarantuje aktualizacji do najnowszej wersji systemu Android przez kolejne 5 lat. To spora przewaga Pixela 9a, który może stać się jedną z najlepszych propozycji na średniej półce smartfonów, nawet w porównaniu do iPhone SE 4. generacji.

źródło: AndroidHeadlines