Vivaldi Browser kończy 5 lat. Najlepsza alternatywa dla Chrome, Opery i Firefoksa?

Czym jest Vivaldi Browser?

Vivaldi Browser to względnie nowa przeglądarka na rynku, która powstała z inicjatywy Jona Stephenson’a von Tetzchner’a, który wcześniej pełnił funkcję CEO w Opera Software ASA, której był współzałożycielem i dyrektorem generalnym. Nie trudno dopatrzeć się w Vivaldi Browser wielu pomysłów i inicjatyw, które pojawiły się w Operze jeszcze przed zmianą silnika z Presto na Blink. Vivaldi Broswer jest dostępna za darmo do pobrania na licencji freeware, ale jest to aplikacja własnościowa o zamkniętym kodzie, więc niemożliwe jest by każdy chętny mógł być zaangażowany w jej rozwój, także niezależnie od firmy matki Vivaldi Technologies. Przeglądarka po raz pierwszy została udostępniona 3 listopada 2015 roku, a więc na rynku jest od 5 lat. W dniu debiutu pobrano ją 2 miliony razy. Na pierwszą stabilną wersję czekaliśmy do kwietnia 2016, kiedy to opublikowano wersję oznaczoną numerkiem 1.0.

Microsoft pomaga w uśmiercaniu Internet Explorera (przy okazji promując Edge)