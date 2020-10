Firefox 82 nieco przyśpieszy

Według szacunków NetMarketShare udział przeglądarki Firefox w rynku to około 7%, co jest wynikiem o 1 pkt. procentowy gorszym niż Microsoft Edge i mniej wiecej 10 razy gorszym niż Google Chrome. Popularność to jednak nie najważniejsza cecha, po której powinniśmy oceniać przeglądarkę, dlatego Firefox ma swoich zwolenników. Doskonale pokazują to zresztą zmiany w najnowszej wersji, gdzie skupiono się przede wszystkim na szybkości i oszczędzaniu energii. Strony internetowe wykorzystujące tzw. flexboksy mają ładować się nawet o 20% szybciej, odzyskiwanie poprzedniej sesji (np. po ponownym uruchomieniu komputera) ma być o 17% szybsze, a nowe okienko ma się pojawić w czasie o 10% krótszym niż dotychczas. Ten ostatnio parametr musi oznaczać, że teraz będzie to tylko pół mrugnięcia okiem ;-).