Microsoft pomaga w uśmiercaniu Internet Explorera (przy okazji promując Edge)

Internet Explorer umiera? Nie, on jest już prawie martwy. To była moja pierwsza przeglądarka internetowa z którą mam ogromnie dużo wspomnień, ale nie oszukujmy się — to było oprogramowanie z którego w świecie z Safari, Firefoxem, Operą czy Chrome korzystać się nie dało. I żart o tym że Internet Explorer to przeglądarka służąca wyłącznie do pobierania innych przeglądarek dla milionów użytkowników miał więcej wspólnego z rzeczywistością, niż mogłoby się wydawać. Natomiast jeżeli w 2020 nadal korzystacie z IE, to mam dla was smutne wiadomości. Już za kilka tygodni Microsoft będzie na waszym komputerze wymuszał otwieranie wybranych stron w ich nowej przeglądarce. Chodzi, oczywiście, o Edge na silniku Chromium.