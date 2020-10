Opera zapłaci za przeglądanie Internetu – 8 tys. euro za dwa tygodnie

Pracując nad naszymi przeglądarkami często skupiamy się na analizie liczb i wykresów oraz na utrzymaniu anonimowości naszych użytkowników. Teraz postanowiliśmy oddać im głos. Chcemy zobaczyć kim naprawdę są. Można powiedzieć, iż pragniemy poznać nielukrowaną prawdę – mówi Maciej Kocemba.

Nowy Edge 86 sprawdzi, czy Wasze hasła nie wyciekły do Sieci. Dziwna i skrajna taktyka Microsoftu

8 tys. euro za dwa tygodnie przeglądania Internetu

Założenia są więc dość intrygujące. Zamiast informacji płynących ze statystyk oraz innych danych, Opera chce się z bliska przyjrzeć, jak surfer Internetu w rzeczywistości korzysta z Sieci. W jaki sposób korzysta z kart czy zakładek, jakie strony odwiedza i jak się zachowuje korzystając na przykład z multimediów. Na ile będzie w tym swobody, a na ile wykonywania konkretnych poleceń? W informacji czytamy, że do obowiązków „surfera internetu” będzie należało przeglądanie najbardziej odległych zakątków sieci oraz wykonywanie zadań powierzonych przez zespół mediów społecznościowych Opery oraz użytkowników przeglądarki. Nie ma więc co liczyć na to, że przez dwa tygodnie będzie można robić to, co się żywnie podoba. Będą do wykonania konkretne zadania i obowiązki.

Jak dostać stanowisko surfera internetu w Operze