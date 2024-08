Ale gratka! Wszystkie abonamenty w Virgin Mobile bez umowy na 2 lata

Umowy na czas nieokreślony w abonamentach komórkowych dla nowych klientów to już coraz większa rzadkość. Operatorzy infrastrukturalni, by uchronić się przed nimi, stosują zabieg z podwyższeniem opłat po okresie oznaczonym, niejako zmuszając klientów do podpisywania nowych umów na kolejny okres zobowiązania.

Zwykle jest to podwyżka o 10 zł, ale na przykład w T-Mobile jest to już podwyżka o 10 zł miesięcznie w każdym kolejnym roku na umowie na czas nieokreślony.

To na razie w głównych markach, są jeszcze submarki, jednak w przypadku Play, wybór był ograniczony jedynie do jednego abonamentu w Virgin Mobile. Teraz umowę na czas nieokreślony - rezygnujecie w każdym dowolnym momencie (miesięczny okres wypowiedzenia), podpiszecie we wszystkich trzech pakietach na abonament komórkowy.

Tak więc to doskonała okazja dla osób, które po pierwsze wolą abonamenty niż oferty na kartę czy subskrypcje, a po drugie - potrzebują więcej niż jednego numeru na jednym koncie w umowie na czas nieokreślony. W zasadzie to teraz jedyna taka okazja, na taki zestaw w zasięgu sieci Play.

Abonament komórkowy na 2 lata w Play

Zanim jednak przejdziemy do Virgin Mobile, dla porównania zerknijmy jak to wygląda cenowo w głównej marce Play. W Virgin Mobile mamy do wyboru trzy pakiety abonamenty komórkowego, do porównania weźmiemy wiec trzy najtańsze opcje w abonamencie Play.

Wszystkie zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 6 GB transferu danych (6GB w roamingu UE) za 40 zł miesięcznie, 50 GB (16,57 GB w roamingu UE) za 60 zł i 150 GB (18,93 w roamingu UE) za 70 zł miesięcznie.

Dodatkowe numery na koncie możemy dobrać od abonamentu M za 70 zł miesięcznie. Najczęściej bywa, że dobieramy maksymalnie dwa dodatkowe numery, a więc:

za jeden dodatkowy numer zapłacimy 35 zł przy jego przeniesieniu od innego operatora lub 45 zł przy nowym numerze - łącznie odpowiednio 105 zł (52,50 zł za numer) lub 115 zł (57,50 zł za numer),

za dwa dodatkowe numery zapłacimy 70 zł lub 90 zł - łącznie odpowiednio 140 zł (46,66 zł za numer) lub 150 zł (50 zł za numer).

Abonament komórkowy na czas nieokreślony w Virgin Mobile

W Virgin Mobile mamy trzy pakiety w abonamencie komórkowym, wszystkie również z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na poziomie 20 GB (4,73 GB w roamingu UE), 40 GB (7,10 GB w roamingu UE) i 60 GB (9,47 GB w roamingu UE), za odpowiednio 20 zł miesięcznie, 30 zł i 40 zł dla jednego numeru na koncie.

Jak widać dużo korzystniej cenowo niż w Play, jeśli nie potrzebujemy akurat 150 GB w smartfonie. Jak to wygląda w przypadku dwóch dodatkowych numerów na jednym koncie?

Każdy dodatkowy numer jest tańszy o 10 zł w dwóch droższych pakietach, tak więc:

dla jednego dodatkowego numeru, będzie to 50 zł miesięcznie lub 70 zł miesięcznie, czyli 25 zł i 35 zł za numer,

dla dwóch dodatkowych numerów, będzie to 70 zł miesięcznie lub 100 zł miesięcznie, czyli 23,33 zł i 33,33 zł za numer.

Bez wątpienia, to dużo lepsza alternatywa na abonament komórkowy, zarówno dla jednego numeru, jak i większej liczbie numerów na koncie.

Zaznaczę jeszcze, że w Play przy pięciu numerach, za piąty nie płacimy, a w Virgin Mobile możemy wziąć maksymalnie aż 10 numerów. Zwykle jest to właśnie pięć numerów, które można przypisać do jednego konta.