Viralowy hit dostępny za darmo. Nie znasz? Szybko nadrabiaj zaległości, bo może być za późno

Trwa świąteczne rozdawnictwo gier od Epic Games Store. Co dziś ciekawego przypiszecie do swoich kont?

Ostatnie miesiące w Epic Games Store w kwestii darmowych gier były bardzo obfite. Football Manager 2024, czy Sniper Ghost Warrior Contracts. Dwa zupełnie różne tytuły, ale oferujące masę dobrej zabawy. Było też Rugrats: Adventures in Gameland. Gracze otrzymali też ciekawie wyglądające Bear and Breakfast, Empyrion - Galactic Survival, Outliver: Tribulation. Za darmo było również inspirowane komiksem i serialem Invincible Presents: Atom Eve i karciane Kardboard Kings. Było też świetne Moving Out, które z pewnością przypadnie do gustu fanom gier kooperacyjnych. Były też Witch It i Ghostwire: Tokyo, które świetnie wpasowywały się w Halloween oraz Beholder, Castlevania Anniversary Collection i Snakebird Complete. Na koniec listopada mieliśmy tylko jedną grę Brotato. Początek grudnia oznaczał jedno – przygotowania do okresu świątecznego i darmowych gier, które będą rozdawane z tej właśnie okazji.

Reklama

Do 12 grudnia w Epic Games Store czekały na was dwa darmowe, bardzo różne od siebie tytuły – Bus Simulator 21 Next Stop oraz LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów– czyli najlepsza i najbardziej dopracowana gra LEGO z uniwersum Gwiezdnych Wojen. W zeszłym tygodniu sklep przygotował coś dla fanów Władcy Pierścieni – The Lord of the Rings: Return to Moria, które jest mieszanką gry survivalowej z elementami strategii i symulatora.

Hit indie za darmo od Epic Games. Warto się pospieszyć, by nie przegapić takiej okazji

W tym tygodniu jest prawdziwa petarda – niepozorna gra, która szturmem wdarła się na listy przebojów i stała się jedną z najciekawszych pozycji indie ostatnich lat. Chodzi oczywiście o Vampire Survivors, które w sklepie Epic Games Store odbierzecie do dziś (20.12), do godziny 17:00. O tej godzinie pojawi się kolejny, darmowy tytuł.

Vampire Survivors zdobyło ogromną popularność mimo prostej oprawy graficznej, która w obecnych czasach może wielu rozbawić. Jednak jej fenomen tkwi gdzie indziej – w niezwykle wciągającej rozgrywce, gdzie gracze rzuceni są w wir walki z hordami przeciwników, muszą zdobywać nowe umiejętności i ulepszenia, by przetrwać kolejne fale wrogów. Stale rosnący poziom trudności, poczucie presji i konieczność uczenia się nowych mechanizmów sprawiają, że od klawiatury, kontrolera, czy ekranu smartfona nie da się oderwać.

Gra znalazła uznanie zarówno na komputerach, konsolach, jak i urządzeniach mobilnych. Do tego intuicyjne sterowanie sprawia, że gra jest zarówno satysfakcjonująca, jak i uzależniająca. Nostalgiczny styl graficzny, przypominający klasyczne gry retro z lat 80. i 90. dla niektórych jest prawdziwym powrotem do przeszłości, gdzie nie liczyła się oprawa graficzna tylko sama rozgrywka. Tytuł ten szybko zyskał uznanie wśród krytyków i samych graczy i nie trzeba było długo czekać, by gra stała się hitem w mediach społecznościowych, co pozwoliło dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.