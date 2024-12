To najważniejsza inwestycja PlayStation ostatnich lat. W ruch poszły ogromne pieniądze

Sony wydało ponad 50 miliardów jenów, by zacieśnić współpracę z firmą KADOKAWA, która pod skrzydłami ma twórców Dark Souls, Bloodborne i Elden Ring. Co to oznacza dla branży?

Kilka tygodni temu w sieci zagrzmiało: Sony chce kupić KADOKAWA, korporację, która pod swoimi skrzydłami ma szereg marek związanych z grami wideo, w tym słynne studio FromSoftware – twórców Dark Souls, Bloodborne i Elden Ring. Miała to być odpowiedź na ostre ruchy Microsoftu, który w ostatnim czasie wykupił Activision Blizzard gwarantując sobie prawa do jednych z najpopularniejszych marek na świecie: Call of Duty, Diablo, Warcraft, itp. Społeczność graczy przebierała nogami czekając na jakiekolwiek oficjalne potwierdzenie tych doniesień. Nie trzeba było długo na nie czekać – choć nie były one optymistyczne. Przedstawiciele KADOKAWA potwierdzili, że Sony wykonało pewne ruchy, jednak nie chodzi tu o całkowite przejęcie firmy, a wejście w posiadanie pewnej części akcji. Rozmowy miały być na wczesnym etapie i to wszystko, co można było na ten temat wtedy powiedzieć.

Reklama

PlayStation stawia na sprawdzone marki. Zainwestowało w nie grube miliony

Dziś wszystkie wątpliwości zostały rozwiązane. Przedstawiciele obu firm potwierdzili, że doszło do podpisania umowy o strategicznym sojuszu kapitałowym i biznesowym, uzgadniając przeprowadzenie 7 stycznia 2025 r. nabycia przez 12 054 100 akcji KADOKAWA za około 50 miliardów jenów (ok 1 303 298 000 zł). Wraz z nabyciem akcji, Sony stanie się największym akcjonariuszem KADOKAWA, posiadającym około 10% jej akcji, w tym akcje nabyte wcześniej przez Sony w lutym 2021 roku.

Nie potwierdziły się więc plotki z zeszłego miesiąca mówiące, że Sony chce całkowicie wykupić KADOKAWA. Potwierdziły się natomiast informacje o tym, że rozważany jest zakup części akcji. I choć twórcy PlayStation nie będą właścicielami korporacji posiadającej w swojej portfolio szereg studiów odpowiedzialnych za konsolowe hity, będą mieli decydujący głos w sprawie dalszego rozwoju i kierunku, w którym zmierzać będą marki należące do KADOKAWA.

PlayStation z nowym partnerem. Zapowiada się ciekawa przyszłość

Jedno jest pewne – Sony i PlayStation zabezpieczyło sobie mocnego partnera na przyszłość – i to nie tylko w postaci FromSoftware. Nie da się jednak ukryć, że to jedno z najważniejszych studiów produkujących hity. Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring. To właśnie te tytuły w ostatnich latach przyciągnęły uwagę milionów graczy z całego świata szukających wymagającej i wciągającej rozgrywki. Czy kolejne ich odsłony będą tytułami na wyłączność dla PlayStation? Odpowiedź na to pytanie szybko nie nadejdzie, ale warto trzymać rękę na pulsie. Widać, że Microsoft zmienia swoją politykę związaną z udostępnianiem swoich gier na innych platformach. PlayStation nie boi się inwestować w studia tworzące gry na wyłączność – te i tak się sprzedadzą. A po kilku latach mogą pojawić się na PC, by zainteresować graczy, którzy z konsolami nie mają zbyt wiele do czynienia.