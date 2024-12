Wiedźmin 3 strącony z piedestału. Inna polska gra zajęła jego miejsce

Polska gra, o której nie słyszeliście właśnie wyprzedziła Wiedźmina 3

Wiedźmin 3: Dziki Gon stworzony przez studio CD Projekt od wielu lat dzierżył tytuł najlepiej ocenianej, polskiej gry na Steam. Z przytłaczającą liczbą pozytywnych recenzji i wskaźnikiem na poziomie 95% nikt chyba nie sądził, że może pojawić się inny tytuł, który zdetronizuje Geralta. Okazuje się jednak, że wcale nie trzeba ogromnego budżetu aby to zrobić. W miniony weekend miano najlepszej polskiej gry, z najlepszym stosunkiem ocen pozytywnych do negatywnych na Steam, zdobył tytuł wydany przez Playway, a stworzony przez dewelopera President Studio - Crime Scene Cleaner.

Reklama

To typowa gra indie stworzona niewielkim nakładem, która opowiada historie człowieka zajmującego się sprzątaniem po mafii. Jesteś osobą od brudnej roboty, która musi posprzątać miejsce zbrodni ze wszelkich śladów. Nic odkrywczego, ale jak się okazuje wciągającego i nawet pomimo przeciętnej grafiki, jest to gra, która zachwyciła tysiące graczy. Co prawda daleko jej jeszcze do sukcesu Wiedźmina 3 pod względem sprzedaży, bo do tej pory nabywców znalazło nieco ponad 500 tys. kopii tej gry (przy 50 mln Wiedźmina), ale wydaje mi się, że warto docenić wysiłki małego dewelopera. To poniekąd pokazuje, że nadal nie tylko budżet definiuje jakość gry. Nawet przy niewielkich nakładach można stworzyć coś co podbije serca graczy.

I tym pozytywnym akcentem możemy rozpocząć kolejny tydzień, w którym być może dostaniemy pierwszy teaser nowej trylogii Wiedźmina, nad którą intensywnie pracuje obecnie CD Projekt.