Wracają opłaty za autostrady - jak płacić bez kolejki na bramkach?

Zacznijmy od Yanosika, który udostępnił w swojej aplikacji usługę Autostrady, która to po odpowiednim skonfigurowaniu, umożliwia przejazd autostradami: A1 (AmberOne) - od Torunia do Gdańska oraz A2 - od Katowic do Krakowa, bez konieczności opłacania przejazdu na bramkach i staniu w kolejkach.

Opłaty dokonywane są na nich w systemie Videotolling, a więc w oparciu o identyfikację numeru rejestracyjnego pojazdu. Płatność ta odbywa się automatycznie, wystarczy podjechać do bramki oznaczonej znakiem z symbolem czarnej kamery na żółtym tle, a kamera przy niej umieszczona zaczyta nasz numer rejestracyjny i otworzy bramkę.

Wystarczy uruchomić aplikację Yanosik i z ekranu głównego wybrać kafelek Autostrady. Następnie należy dodać dane swojego pojazdu do aplikacji Yanosik. Kolejnym krokiem jest wybranie kategorii Waszego pojazdu, zaznaczenie autostrad, którymi będziecie podróżować (można wybrać obie - A1 i A4 lub tylko jedną) i podpięcie karty płatniczej. I to wszystko!

Dzisiaj podobny komunikat wystosowała firma Autopay, która poinformowała iż od 15 stycznia, kierowcy będą mogli korzystać z automatycznych płatności za przejazd odcinkiem A2 między Poznaniem i Koninem.

To ten sam system Videotolling, a więc automatyczne płatności za przejazd autostradą.

Miłosz Kurzawski, członek zarządu Autopay Mobility:

Z rozwiązań Autopay Mobility korzysta już ponad 2,5 mln kierowców. Naszym celem jest maksymalne upraszczanie procesu płatności i dbanie o najwyższy poziom wygody użytkowników. W trakcie korzystania z autostrady A2, tablice rejestracyjne są rozpoznawane automatycznie po czym otwierana jest bramka. W trakcie przejazdu nie ma konieczności otwierania aplikacji, nie trzeba nawet mieć przy sobie smartfona z aplikacją.

Automatyczne płatności Videotolling, dostępne są tu na wybranych bramkach:

w Nagradowicach (181 km A2),

Słupcy (228 km A2),

Lądku (238 km A2).

W tym wypadku, konieczna jest konfiguracja aplikacji mobilnej Autopay, link znajdziecie na tej stronie.

Nie oznacza to oczywiście, iż trzeba tu instalować i konfigurować od razu dwie aplikacje, w przypadku Autopay również można opłacać w sposób automatyczny przejazdy przez autostrady A1 (Gdańsk-Toruń) i A4 (Katowice-Kraków).

Z kolei, jeśli nie podróżujecie autostradą A2 (tu jest wymagana aplikacja Autopay), automatyczne płatności za przejazd pozostałymi autostradami, dostępne są też w aplikacjach bankowych.

Źródło: Yanosik/Autopay.

Stock Image from Depositphotos.