BMW Panoramic iDrive w akcji, czyli holistyczne doświadczanie jazdy

Pod koniec listopada dzięki uprzejmości BMW miałem okazję gościć w zakładzie produkcyjnym niemieckiej marki na terenie Spartanburga, o czym informowałem Was na naszym TikToku. Zobaczyłem między innymi jak produkowane są modele takie jak BMW X5, X6 czy X7, jednak nie to było głównym celem mojej podróży do Karoliny Południowej. Spora część wydarzenia poświęcona była BMW Panoramic iDrive, czyli nowemu centrum sterowania, informacji i rozrywki w samochodach Neue Klasse, który dziś zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas targów CES. Oto co czyni go wyjątkowym.

Cztery elementy, jeden cel

BMW twierdzi, że Panoramic iDrive rewolucjonizuje sposób obsługi pojazdu. To nic innego, jak spora ewolucja iDrive, napędzanego nowym systemem BMW Operating System X, stanowiącym centrum inteligencji nowego systemu wyświetlania i obsługi.

Pierwsze skrzypce gra tutaj BMW Panoramie Vision, czyli nowa koncepcja wyświetlacza Head-Up, stworzona w taki sposób, by ułatwić czytelne prezentowanie treści, zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażerów. Najważniejsze informacje dotyczące jazdy są wyświetlane bezpośrednio na linii wzroku kierowcy po lewej stronie BMW Panoramie Vision, a treści w centralnej części i po prawej stronie są zależne od kierowcy i podlegają personalizacji.

Jego uzupełnieniem jest opcjonalny BMW 3D Head-Up Display nad BMW Panoramie Vision. Posiada różne funkcje służące bezpieczeństwu na drodze, ale jego głównym celem jest wyświetlanie zintegrowanych informacji nawigacyjnych oraz szczegółów automatycznej jazdy – wszystko to bezpośrednio w polu widzenia kierowcy.

Sterować elementami prezentowanymi na centralnym wyświetlaczu możemy przy pomocy menu z QuickSelect w stylu tabletowym. Wyświetlacz jest umiejscowiony blisko kierownicy (co widać na poniższej grafice), a to sprawia, że nie trzeba daleko sięgać dłonią, co przekłada się na większe bezpieczeństwo jazdy. Miałem okazję przetestować to podczas specjalnej sesji VR i mogę potwierdzić, że BMW przemyślało to w całkiem ergonomiczny sposób.

Warto podkreślić, że rozwiązanie przypadnie do gustu fanom personalizacji, bo użytkownik może sam wybrać 6 widżetów, wyświetlanych na BMW Panoramie Vision i dostosować układ do własnych preferencji. Wybrać można też własne ustawienia dla właściwości jazdy, takich jak reakcja i charakterystyka kierownicy oraz kwestie wizualne, takie jak kolory i dźwięki interfejsu czy zdjęcia w tle.

Istotną rolę w całej tej układance odgrywa też sama kierownica, bo to na niej umieszczono przyciski z aktywnym sprzężeniem zwrotnym – między innymi te, które odpowiadają za regulację głośności multimediów czy odbieranie połączeń telefonicznych. BMW zaprojektowało je w technologii „shy-tech” – to oznacza, że podświetlenie dotyczy tylko przycisków zasadnych do użycia w konkretniej sytuacji, by nie rozpraszać uwagi kierowcy. Cechują się też wypukłą powierzchnią, by lokalizować je bez odwracania wzorku od drogi.

Wszystkie te rozwiązania są ze sobą zsynchronizowane. Przykład? BMW Operating System X wspierany sztuczną inteligencją może przy pomocy polecenia głosowego wyznaczyć trasę, która pokaże się na BMW 3D Head-Up Display, a dodatkowe informacje o drogach i skrzyżowaniach zostaną wyświetlone na BMW Panoramie Vision – użytkownik w każdej chwili może też podejrzeć mapę na centralnym wyświetlaczu.

Twój personalny asystent jazdy

Nowości od BMW to nie tylko wyświetlanie treści i personalizacja. Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji widać także w technologii niemieckiego giganta, w postaci odświeżonego BMW Intelligent Personal Assistant. W Neue Klasse asystent jazdy może na życzenie kierowcy proaktywnie sugerować różne opcje na podstawie analizy zachowań użytkownika.

Jeśli kierowca rzadko używa systemów wspomagania kierownicy, asystent może zasugerować wybrane przez siebie opcje, a także w przykładowym scenariuszu zaproponować aktywowanie trybu Sport na tych trasach, które były już wcześniej przemierzane przez kierowcę przy użyciu tego trybu. Nie oznacza to jednak, że system będzie spamował komunikatami w nieskończoność – kilkukrotnie zignorowany zapamięta tę postawę i przestanie sugerować zmiany niepożądane przez użytkownika.

Dodatkowo AI lepiej radzi sobie też z bardziej złożonymi poleceniami głosowymi, wymagającymi analizy otoczenia – na przykład wyznaczanie trasy do ładowarki, znajdującej się w pobliżu sklepu spożywczego.

Wszystkie te funkcjonalności trafią do nowych samochodów BWM pod koniec 2025 roku.