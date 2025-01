Pierwszy elektryk Skody przeszedł facelifting. Nie poznacie go na ulicy

Nowy design, ulepszona aerodynamika

Zmiany widoczne są już na pierwszy rzut oka. Design nazwany przez Skodę - Tech-Deck Face został po raz pierwszy wykorzystany w mniejszym modelu Elroq, który debiutował kilka miesięcy temu. Nowy układ przedniej części nadwozia nadaje Enyaqowi bardziej wyrazistego charakteru, ale przede wszystkim obniża opory powietrza. Wąskie reflektory i podświetlany pas łączący je ze sobą tworzą efekt trójwymiarowości, podkreślając nowoczesny styl samochodu. Uwagę zwracają również nowe wzory felg w rozmiarach od 19 do 21 cali oraz poszerzona paleta lakierów nadwozia, w której pojawił się nowy odcień Olive Green.

Projektanci Skody nie skoncentrowali się jedynie na estetyce. Wprowadzone zmiany w obrębie całego nadwozia mają pozytywny wpływ na aerodynamikę pojazdu. Zoptymalizowany kształt przodu, lusterek bocznych i tylnego spoilera pozwolił zmniejszyć współczynnik oporu powietrza z 0.264 do 0.245 dla wersji standardowej oraz z 0.234 do 0.225 dla modelu Coupe. Przekłada się to bezpośrednio na większy zasięg na jednym ładowaniu, który dla wersji Coupe z baterią 77 kWh i napędem tylko na tylną oś sięga 597 km, podczas gdy w poprzedniku było to 570 km. Przy mniejszej baterii (59 kWh) zasięg spada do 431/439 km (Standard/Coupe). Różnica jest zatem zauważalna.

Wprawne oko zauważy też, że z maski zniknęło logo Skody. Zastąpione zostało przez prosty napis, który pojawił się również na kierownicy i jest zgodny z trendem jaki zapoczątkował Elroq.

Wnętrze: komfort i nowoczesne technologie

Wewnątrz Enyaqa również zauważymy kilka nowości. Deska rozdzielcza została przeprojektowana w oparciu o koncepcję Design Selection. W wersji Lodge pojawiła się nowa kombinacja materiałów i kolorów z kontrastowymi szwami. Pasy bezpieczeństwa w wyrazistym pomarańczowym kolorze dodają jej charakteru. Z kolei wersje Lounge, Suite i Eco Suite oferują tapicerkę wykonaną z materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak wełna naturalna i poliester z butelek PET. W Sportline znajdziemy połączenie czarnej skóry naturalnej i sztucznej z brązowymi szwami.

Samochody z nowej rodziny Enyaq wyposażono w najnowsze technologie. Standardowe wyposażenie obejmuje pięciocalowy zestaw wskaźników przed kierowcą i 13-calowy ekran informacyjno-rozrywkowy. Oczywiście nie zabrakło bezkluczykowego dostępu z funkcją automatycznego odblokowywania i blokowania zamków, podgrzewanej kierownicy, trzystrefowej klimatyzacji, predykcyjnego adaptacyjnego tempomatu i asystenta jazdy w korku.

Wśród udogodnień technicznych warto wymienić systemy wspomagające parkowanie: Remote Park Assist i Remote Trained Parking. Remote Park Assist umożliwia zdalne parkowanie za pomocą smartfona, a Remote Trained Parking pozwala nauczyć samochód automatycznego parkowania w pięciu wybranych miejscach. Odświeżony Enyaq oferuje bagażnik o pojemności 585 litrów, którą można zwiększyć do 1710 litrów po złożeniu siedzeń. Wersja Coupé ma nieco mniejszy bagażnik - 570 litrów, a po złożeniu siedzeń 1610 litrów. Oferta silnikowa pozostała identyczna, a na ceny nowego modelu musimy jeszcze chwilę poczekać. Dostawy powinny ruszyć w ciągu kilku tygodni.