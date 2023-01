W najbliższym czasie czekają nas dwie znaczące zmiany w usługach streamingowych - podwyżka w Viaplay i koniec współdzielenia kont na Netfliksie. Okazuje się jednak, że nadal można skorzystać z tych usług w zasadzie bez opłat. Zastrzegam jednak, że dotyczy to tylko osób, które zamierzają właśnie wykupić sobie dostęp do światłowodów i telewizji.

Dla porządku i chronologii - od marca w ofercie Viaplay pojawią się trzy pakiety: Total, Medium oraz Filmy i seriale, za które przyjdzie nam zapłacić odpowiednio 55 zł, 40 zł i 15 zł miesięcznie. Aktualna cena dotychczasowego jednego pakietu na wszystko w Viaplay kosztuje 34 zł miesięcznie.

Najbardziej atrakcyjny i porównywalny z obecnym pakietem za 34 zł, jest oczywiście Viaplay Total:

Pakiet "Total" zawierać będzie wszystkie treści serwisu, a więc dla widzów dostępne będą wszystkie filmy i seriale w katalogu, materiały dla dzieci oraz wszystkie transmisje sportowe emitowane przez Viaplay. Składają się na to m. in. spotkania angielskiej Premier League i niemieckiej Bundesligi, Ligi Konferencji Europy UEFA, Ligi Europy UEFA, wyścigi Formuły 1 oraz gale KSW. Miesięczny koszt pakietu Total będzie wynosić 55 zł.

Co ciekawe, jak możemy dziś przeczytać na portalu Wirtualnemedia.pl, zarówno w ofercie Vectra i UPC, klienci z wykupionymi pakietami, zawierającymi dostęp do Viaplay z automatu przejdą na pakiet właśnie Viaplay Total.

Michał Fura, rzecznik prasowy UPC:

Klientom, którzy aktualnie mają wykupiony u nas pakiet Viaplay nic się nie zmieni. Mają pakiet obejmujący całość platformy Viaplay i nadal będą mieli do niej dostęp. Czyli zostaną z pakietem Viaplay Total.

W aktualnej ofercie Vectry nie znalazłem już ofert z wliczonym dostępem do Viaplay, za to są jeszcze dostępne w ofercie UPC, dodatkowo możemy tu skorzystać z darmowego dostępu do pakietu Podstawowego Netflix - wszystko w ofercie na 12 miesięcy.

Netflix i Viaplay bez opłat w ofercie UPC/Play

Jak wspominałem na początku, Netflix i Viaplay bez opłat dostępny jest dla nowych klientów, którzy chcą teraz wykupić dostęp do światłowodów z telewizją na rok. Co ważne, zarówno na stronach Play, jak i UPC nie znajdziecie obecnie oferty na internet i telewizję z zobowiązaniem na standardowe dwa lata. Prawdopodobnie więc, operator nie może na dłużej niż na 12 miesięcy zaoferować dostępu do Netliksa i Viaplay na takich warunkach.

No dobrze, to ile to kosztuje? Standardowo od marca za Viaplay Total i Netflix Plan Podstawowy, łącznie trzeba będzie zapłacić 84 zł miesięcznie - Viaplay: 55 zł i Netflix: 29 zł.

Do wyliczeń jako koszt bazowy weźmy samą usługę internetu z limitem prędkości do 300 Mb/s z telewizją na 12 miesięcy w UPC - taki pakiet kosztuje 85 zł miesięcznie - bez dostępu do Netfliksa czy Viaplay.

W opcji z dostępem do Netfiksa i Viaplay na rok (cały okres zobowiązania) najmniej zapłacą klienci, którzy już korzystają z oferty komórkowej w Play (za minimum 25,01 zł miesięcznie).



Za pakiet światłowodów z limitem do 600 Mb/s, telewizją ze 181 kanałami, dostępem do Viaplay i Netfliksa zapłacą 85 zł miesięcznie - czyli tyle co za sam internet dwa razy wolniejszy z mniejszą liczbą kanałów telewizyjnych.

Z kolei bez Viaplay, ale z Netfliksem - 55 zł miesięcznie. Co ważne aby skorzystać z dostępu do Netfliksa na 12 miesięcy bez opłat wymagane jest podpisanie umowy z Play na 12 miesięcy na ofertę Internetu Elastycznego. To oferta na internet mobilny, w której płacimy 10 zł za każde rozpoczęte zużycie transferu danych w paczkach po 10 GB. Jeśli nie korzystamy, nie płacimy nic.



Większy koszt będzie w przypadku, gdy nie korzystamy z oferty komórkowej w Play. Wówczas za taki sam pakiet - światłowody 600 Mb/s, talewizja z 181 kanałami, Viaplay oraz Netlfix zapłacimy 115 zł miesięcznie. Niemniej to i tak nadal atrakcyjna opcja, bo odliczając koszt Viaplay i Netliksa (84 zł), za same światłowody i telewizję zapłacimy 31 zł.

Co ważne na koniec, jeśli nie chcemy dodatkowej umowy na Internet Elastyczny w Play, za sam dostęp do światłowodów 600 Mb/s, telewizji z 181 kanałami oraz do Viaplay bez Netliksa, zapłacimy również 115 zł miesięcznie.



Tak więc Netflix dokładany jest tu na prawdę za darmo, kartę SIM z Internetem Elastycznym możemy przecież na cały okres umowy schować do szuflady i przez cały rok oglądać Netfliksa bez żadnych opłat.