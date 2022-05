Sprawdziliśmy, czy opłaca się kupić Netflixa i HBO Max u operatorów

Kanały telewizji linearnej oglądamy coraz mniej, przynajmniej Wy tak deklarujecie w komentarzach, za to serwisy streamingowe cieszą się niesłabnącą popularnością. Warto więc w miejsce wykupywania dostępu do telewizji, zainteresować się ofertą streamingową u naszych operatorów.

Zrobiłem to dziś za Was i o to zebrane oferty na dostęp do Netflixa i HBO MAX u naszych operatorów. Pod uwagę brałem w tym zestawieniu możliwość wykupienia dwóch niezbędnych usług u jednego operatora - internetu stacjonarnego (z limitem prędkości 300 Mb/s) i abonamentu komórkowego (z minimum 10 GB transferu danych) wraz z dostępem do Netflixa lub HBO GO.

Wyjaśnię od razu, że inny popularny serwis streamingowy Viaplay dostępny jest wprawdzie w ofercie Play/UPC, ale tylko w dużo droższych pakietach z telewizją, czyli opcji, której nie rozpatrujemy w tym wpisie. Z kolei Amazon Prime Video kosztuje 49 zł na rok, więc to opcja, którą każdy sobie może dokupić jako wzbogacenie omawianego zestawu.

Dostęp do Netflixa u operatorów

Bierzemy tu oczywiście pod uwagę tylko tańszy dostęp do Netflixa, który można dokupić u operatorów i okazuje się, że na dziś możliwe to jest tylko u jednego operatora. Jest jeszcze w Vectrze, ale również w pakiecie z telewizją - widać operatorzy kablowi usilnie trzymają się tych kanałów telewizyjnych.

Netflix w ofercie Orange

Podstawowy pakiet w ofercie Netflix zamawiany bezpośrednio przez stronę kosztuje 29 zł miesięcznie. W ofercie Orange możecie go zamówić w pakiecie z dostępem do internetu stacjonarnego i abonamentu komórkowego. Dla uproszczenia sprawdźmy najtańszy taki zestaw.

W jego skład wchodzi internet stacjonarny z limitem prędkości do 300 Mb/s oraz abonament komórkowy z limitem transferu danych na pełnej prędkości 15 GB w miesiącu - to oczywiście pełen no limit na rozmowy i wiadomości. Koszt tego zestawu usług to 89,99 zł przez pierwsze pół roku i później 118,99 zł. Tak więc dostęp do Netfliksa mamy tu za pół roku za darmo, a średni miesięczny koszt wyniesie nas 111,74 zł.

Kupując z osobna te usługi, za internet stacjonarny zapłacilibyśmy 59,98 zł, abonament komórkowy 50 zł i za Netfliksa 29 zł, razem - 138,98 zł, a więc prawie 30 zł drożej niż w pakiecie. Oczywiście musimy tu jeszcze doliczyć koszt modemu Funbox - 3,99 zł, co wydaje się nową praktyką wśród operatorów, którzy dodają wynajęcie routera do internetu w cenie abonamentu.

Dostęp do HBO MAX u operatorów

HBO MAX w ofercie Netia

Plus ma jeszcze starą cenę za dostęp do HBO MAX - za 20 zł miesięcznie, ale dokupując do tego abonament komórkowy za 55 zł, internet stacjonarny 300 Mb/s za 40 zł, łącznie zapłacilibyśmy 115 zł za taki zestaw.

Taniej wychodzi do w Netii, gdzie za dostęp do internetu stacjonarnego i HBO MAX oraz dodatkowo Tidala zapłacimy od czwartego miesiąca 80 zł, a więc średnio miesięcznie 70 zł. Do tego abonament komórkowy za 25 zł (z limitem 12 GB transferu danych) i mamy cały zestaw za 105 zł miesięcznie.

HBO MAX w ofercie T-Mobile

HBO MAX zakupicie też w ofercie T-Mobile w ramach usługi Rozrywka Uwolniona, która w abonamencie za 65 zł przez pół roku jest za darmo, a później kosztuje 20 zł. Łącznie więc za całość zapłacicie średnio miesięcznie 80 zł.

Do tego internet stacjonarny z limitem prędkości 300 Mb/s za 20 zł miesięcznie. razem 100 zł. Dodatkowo, raz w miesiącu możecie zmienić sobie serwis dostępny w Rozrywce Uwolnionej z HBO MAX na kanały Polsat Box GO, Eleven Sports lub Legimi czy Tidal. Dużą wartością dodaną jest tu też opcja braku limitów danych w ofercie komórkowej, więc można oglądać filmy i seriale również poza domem, bez obawy o zużycie.

Tak więc jest to tańsza opcja niż dostępna przez strony serwisów streamingowych, jednak ma wadę w postaci wiązania się umową na dwa lata na dostęp do nich. Niemniej, jeśli już macie umowę na abonament komórkowy czy internet stacjonarny jest to już niewielkie obciążenie.