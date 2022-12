To był dziwny rok dla VOD. Nasze zachwyty i rozczarowania w 2022

Rebranding HBO Max i premiera Disney+ w Polsce były wyczekiwane od dawna i w 2022 roku nareszcie pojawiły się w Polsce. Ale czy spełniły wszystkie nasze oczekiwania? Co jeszcze zwróciło naszą uwagę w mijającym roku, a na co czekamy w 2023?

Na czele polskiego rynku VOD nadal znajduje się Netflix (Mediapanel), który cieszy się trzykrotnie większą liczbą aktywnych użytkowników niż HBO Max czy Disney+. Z czego to wynika i co może wpłynąć na spadek lub wzrost? Czy Disney+ w Polsce okazało się tak dobre, jak na to liczyliśmy? Dlaczego będziemy tęsknić za HBO Max, a dlaczego nie możemy doczekać się zmian, które spowodują, że platforma zniknie?

Jakie seriale i jakie filmy zwróciły naszą uwagę, także jakie oczekiwania towarzyszą nam wobec 2023? Przed nami premiera SkyShowtime, która może być nie lada wydarzeniem, ale wszystko będzie zależeć od oferty, ceny i zaplecza technicznego. W Viaplay pojawi się Formuła 1 i kontynuowane będą rozgrywki Premier League, ale wciąż brakuje wyższej rozdzielczości obrazu transmisji. Zapraszamy na naszą dyskusję na temat serwisów VOD w Polsce w 2022 i 2023 roku - usłyszycie Konrada Kozłowskiego i Patryka Koncewicza.

VOD w Polsce - podsumowanie 2022 i oczekiwania wobec 2023

