Jak uniknąć podwyżki w Viaplay i oglądać Premier League oraz Formułę 1 przez 2 lata?

Mowa oczywiście o najpopularniejszych krajowych rozgrywkach piłkarskich na świecie - Premier League, odebranych przez Viaplay Canal+ i wyścigach Formuły 1, odebranych przez Viaplay Eleven Sports.

Na dziś dostęp do Viaplay kosztuje 34 zł miesięcznie, ale ta cena obowiązuje tylko do 28 lutego 2023 roku, a więc miesiąc po ogłoszeniu przez GUS średniej rocznej stopy inflacji. Od 1 marca 2023 roku za dostęp do Viaplay zapłacimy aż ponad 60% drożej - 55 zł miesięcznie, chyba że wykupimy roczny dostęp, który w przeliczeniu na miesiąc zamknie się w kwocie 33,25 zł.

Jest jeszcze jednak inna opcja - dużo tańsza, dostępna dla osób, które planują w najbliższym czasie wykupić jednocześnie dostęp do internetu stacjonarnego lub mobilnego z telewizją w zestawie albo abonamentu komórkowego z dostępem do internetu stacjonarnego lub mobilnego.

Taką ofertę ma obecnie UPC i Play.

Internet z dostępem do Viaplay w UPC

Mamy tu do wyboru dwa pakiety, które zawierają dostęp do Viaplay - za 99,99 zł (Viaplay + 176 kanałów TV i światłowody do 750 Mb/s) lub za 129,99 zł (Viaplay, Eleven Sports, Polsat Sport Premium + 187 kanałów TV i światłowody do 1 Gb/s).

Zajrzałem do ich regulaminów, by się upewnić, czy rzeczywiście mamy tu dostęp do Viaplay przez cały okres umowy:

W promocji otrzymujesz ulgę na wybrane w promocji usługi w tym ulgi na zestaw usług Pakiet Horizon Max z nagrywarką wraz z pakietem Viaplay w trakcie całego okresu zobowiązania.

Niestety nie jest za darmo, czego nie widać na stronie operatora przy opisie oferty, jednak i tak dobrze to cenowo wygląda.





W przypadku tańszego planu za 99,99 zł miesięcznie, za dostęp do Viaplay zapłacimy dodatkowo 10 zł miesięcznie, co już w przypadku obecnej ceny w tym serwisie daje prawie 600 zł oszczędności w dwa lata. Po zmianie ceny będzie to ponad 40 zł miesięcznie mniej.





Z kolei w przypadku droższego pakietu za 129,99 zł - w cenie dostaniecie tylko Eleven Sports i Polsat Sport Premium, a Viaplay podobnie jak wyżej za 10 zł miesięcznie.

Internet z dostępem do Viaplay w Play

W Play wygląda to nieco inaczej. Mamy tu do wyboru trzy opcje pakietów:

abonament komórkowy (pełen no limit na rozmowy i wiadomości, 60 GB transferu danych), światłowody z limitem prędkości do 150 Mb/s, podstawowy zestaw kanałów TV oraz Viaplay za 100 zł miesięcznie. Dla posiadaczy abonamentu komórkowego w Play - 50 zł miesięcznie.

abonament komórkowy, internet mobilny z limitem transferu danych 200 GB, podstawowy zestaw kanałów TV oraz Viaplay za 120 zł miesięcznie. Dla posiadaczy abonamentu komórkowego w Play - 70 zł miesięcznie.

abonament komórkowy, internet mobilny z limitem transferu danych 400 GB i z anteną zewnętrzną, podstawowy zestaw kanałów TV oraz Viaplay za 135 zł miesięcznie. Dla posiadaczy abonamentu komórkowego w Play - 85 zł miesięcznie.





Tu znowu zaglądamy do regulaminu, gdzie widnieje informacja o dostępie do usługi Viaplay przez cały okres umowy i jest ona wliczona w cenę abonamentu.

Warto skorzystać już dzisiaj czy czekać do przyszłego roku? Jeśli planujecie zakupić teraz którąś z tych usług - na przykład światłowody z telewizją czy internet mobilny z abonamentem komórkowym, chyba nie ma co czekać - podejrzewam, że promocja ta w związku z planowaną podwyżką w Viaplay może w najbliższym czasie zniknąć i pozostanie wówczas tylko kupno rocznego planu, by nie płacić za ten serwis ponad 50 zł miesięcznie. To dokładnie kwota, którą dziś zapłacą klienci Play za światłowody do 150 Mb/s z Viaplay na dwa lata lub połowa kwoty dla nowych klientów wraz z abonamentem komórkowym.

