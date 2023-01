Zapowiedzi podwyżki cen Viaplay pojawiały się już przed kilkoma miesiącami, ale nie znaliśmy jeszcze wtedy konkretnych planów platformy na reorganizację oferty. Tę zapowiedziano dzisiaj na marzec 2023, od kiedy to propozycja Viaplay w Polsce będzie prezentować się bliźniaczo podobnie do tego, jak wygląda to na wielu innych, w tym nordyckich rynkach. Od początku operowania Viaplay w Polsce oferowało jeden pakiet w cenie 33 zł. W jego skład wchodziły wszystkie treści na życzenie i sport na żywo (oraz materiały sportowe na życzenie), ale od marca ulegnie to zmianie. Wprowadzone zostaną trzy pakiety do wyboru: Totalna rozrywka, Pakiet Medium oraz Pakiet Filmy i Seriale.

Pakiet "Total" zawierać będzie wszystkie treści serwisu, a więc dla widzów dostępne będą wszystkie filmy i seriale w katalogu, materiały dla dzieci oraz wszystkie transmisje sportowe emitowane przez Viaplay. Składają się na to m. in. spotkania angielskiej Premier League i niemieckiej Bundesligi, Ligi Konferencji Europy UEFA, Ligi Europy UEFA, wyścii Formuły 1 oraz gale KSW. Miesięczny koszt pakietu Total będzie wynosić 55 zł.

Pakiet Medium będzie oferować wszystkie filmy i seriale, materiał dla dzieci oraz wybrane treści sportowe na żywo i na życzenie, w tym transmisje niemieckiej Bundesligi, Ligi Europy UEFA, w tym oczywiście meczów FC Barcelona, Ligi Konferencji Europy UEFA wśród których znajdą się mecze Lecha Poznań, a także NHL, PDC Darts, Mistrzostw świata w piłce ręcznej, FA Women's Super League, wyścigów IndyCar i IMSA oraz wielu innych. Nie będzie zawierać transmisji meczy Premier League, wyścigów Formuły 1 oraz gal KSW. Miesięcznie zapłacimy za pakiet Medium 40 zł.

Pakiet Filmy i seriale to oferta dla niezainteresowanych transmisjami sportowymi. W skład oferty wchodzą wszystkie seriale i filmy z katalogu Viaplay, w tym oryginalne produkcje serwisu, lokalne treści, a także dokumenty. Pakiet będzie można wykupić od 9 marca w cenie 15 zł miesięcznie.

Viaplay przygotowało także promocję, dzięki której 12-miesięczny pakiet Total będzie kosztować 15% taniej, czyli miesięcznie wyniesie on 44 zł.

Minął już ponad rok od uruchomienia serwisu streamingowego Viaplay w Polsce i możemy stwierdzić, że był to dla nas bardzo udany okres, w trakcie którego pozyskaliśmy ponad milion polskich klientów. W związku z ciągłym rozwojem naszej usługi, zwiększaniem oferty dostępnych treści oraz wiedzy dotyczącej rynku, wprowadzamy w Polsce nowe pakiety abonamentowe, obejmujące różne warianty cenowe. Dzięki poszerzeniu wachlarza oferowanych opcji, subskrybenci serwisu Viaplay będą mieli większy wybór, umożliwiający im skorzystanie z tych propozycji, które najbardziej odpowiadają ich oczekiwaniom; dając jednocześnie jeszcze większej liczbie polskich klientów powód do wypróbowania naszych usług - Alexander Bastin, EVP & CCO, Continental Europe & Baltics Viaplay.

Jak wybrać lub zmienić pakiet Viaplay?

Serwis informuje, że po 1 marca każdy użytkownik serwisu otrzyma odpowiednią wiadomość e-mail z informacjami na temat swojego konta oraz możliwych do wyboru pakietów. Domyślnie każdemu klientowi przedłużony zostanie pakiet Viaplay Total w tradycyjnej cenie przy pierwszym rozliczeniu po 1 marca 2023 roku. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by przed tym terminem dokonać zmiany w ustawieniach konta.