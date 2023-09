Viaplay wyraziło zgodę – mecze Rakowa w Lidze Europy obejrzycie poza platformą

Raków Częstochowa co prawda odpadł w ostatnim etapie eliminacji do Ligi Mistrzów, ale wciąż walczy o honor polskiej piłki w Lidze Europy. Wyłączne prawa do emisji tych spotkań posiada platforma Viaplay, więc obserwowanie zmagań Rakowa w europejskich pucharach wymagały dotychczas wykupienia subskrypcji w skandynawskim VOD. Dotychczas, bo Viaplay dogadał się z TVP, dzięki czemu fani futbolu będą mogli śledzić spotkania na jednym z kanałów publicznej telewizji.

Mecze Rakowa w fazie grupowej w TVP Sport

Przed „Medalikami” z Rakowa kilka ważnych spotkań – między innymi ze Sportingiem Lizbona i Atalantą Bergamo – które zadecydują o przyszłości drużyny Dawida Szwagry. Nie musicie jednak od razu rzucać się na abonament Viaplay, bo TVP nabyło sublicencję do transmisji meczów fazy grupowej, zarówno w przypadku spotkań domowych, jak i wyjazdowych.

Transmisje dostępne będą w TVP Sport i to nie tylko na kanale telewizyjnym, ale także w serwisie internetowym. Najbliższe zaś odbędzie się już 21 września o godzinie 21 – Raków zmierzy się ze wspomnianym Atalanta Bergamo. Warto przypomnieć też, że Legia Warszawa także walczy o zapisanie się w historii europejskich pucharów. W Lidze Konferencji zmierzy się z Aston Villą dokładnie w tym samym dniu, o godzinie 18:45.

Stock image from Depositphotos