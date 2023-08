Premier League startuje już w piątek. Gdzie teraz oglądać?

Nowy sezon angielskiej ekstraklasy startuje już w najbliższy piątek - 11 sierpnia. W zeszłym roku informacja o starcie Premier League zbudziło w Polsce ogromne emocje i to nie tylko z powodów sportowych. Od zeszłego sezonu prawa do transmisji posiada Viaplay, w przeszłości oferował dostęp m. in. do rozgrywek niemieckiej Bundesligi z Robertem Lewandowskim w składzie Bayernu Monachium. Viaplay zdobyło prawa do Premier League i Formuły 1 co pozwoliło firmie na dotarcie do nowych klientów. To jednak nie wystarczyło i Viaplay w nadchodzących miesiącach zniknie z Polski. Jak będzie wyglądał dostęp do rozgrywek na tej platformie? Na ten moment przedstawiciele Viaplay nie wypowiadają się w kwestiach licencji na wydarzenia sportowe, jednak Wirtualne Media podają, że część praw może przejąć Amazon, który w niektórych krajach już transmituje piłkę nożną na swojej platformie Prime Video.

Premier League w Viaplay. Gdzie oglądać mecze angielskiej ekstraklasy?

Viaplay zapewnia, że Premier League nadal będzie dostępna na platformie i - podobnie jak w zeszłym sezonie - wszystkie mecze każdej kolejki będzie można zobaczyć u nich na, a CANAL+ będzie mieć możliwość transmisji dwóch spotkań na kolejkę. By móc oglądać mecze angielskiej ekstraklasy na Viaplay potrzebny jest najdroższy abonament - Viaplay Total zawierający w sobie sporty premium, w tym KSW, Premier League oraz Formułę 1. Viaplay Total kosztuje 55 zł miesięcznie. Jak wygląda kalendarz na najbliższe dni?

11.08

Burnley - Manchester City - start transmisji ze studia o godzinie 19:30 (mecz 21:00)

12.08

Arsenal - Nottingham Forest - start transmisji ze studia o godzinie 12:25 (mecz o 13:30)

- start transmisji ze studia o godzinie 12:25 (mecz o 13:30) Sheffield United - Crystal Palace - start transmisji ze studia o godzinie 15:55 (mecz o 16:00)

- start transmisji ze studia o godzinie 15:55 (mecz o 16:00) Everton - Fulham - start transmisji ze studia o godzinie 15:55 (mecz o 16:00)

- start transmisji ze studia o godzinie 15:55 (mecz o 16:00) Brighton - Luton - start transmisji ze studia o godzinie 15:55 (mecz o 16:00)

- start transmisji ze studia o godzinie 15:55 (mecz o 16:00) Bournemouth - West Ham - start transmisji ze studia o godzinie 15:55 (mecz o 16:00)

- start transmisji ze studia o godzinie 15:55 (mecz o 16:00) Newcastle - Aston Villa - start transmisji ze studia o godzinie 18:25 (mecz o 18:00)

13.08

Brentford - Tottenham - start transmisji ze studia o godzinie 14:25 (mecz o 15:00)

- start transmisji ze studia o godzinie 14:25 (mecz o 15:00) Chelsea - Liverpool - start transmisji ze studia o godzinie 17:00 (mecz o 17:30)

14.08

Manchester United - Wolverhampton - start transmisji ze studia o godzinie 20:30 (mecz o 21:00)

Premier League w CANAL+. Gdzie oglądać mecze angielskiej ekstraklasy?

CANAL+ potwierdziło też, że będzie transmitowało po dwa spotkania w każdej kolejce.

Nie opuścimy starć najlepszych i najbogatszych ekip, które na rynku transferowym działają za trzech. Kai Havertz w Arsenalu, Andre Onana w MU, Mateo Kovacić w City, a może Nicolas Jackson w Chelsea - zobaczymy, który z tych transferów najlepiej będzie oceniony po zakończeniu nadchodzących rozgrywek.

Jak wygląda kalendarz na najbliższe tygodnie?

12.08

Arsenal - Nottingham Forest CANAL+ SPORT2 i CANAL+ online. Start o godzinie 13:30

14.08

Manchester United - Wolverhampton CANAL+ SPORT2 i CANAL+ online. Start o godzinie 21:00

19.08

Manchester City - Newcastle United CANAL+ SPORT2 i CANAL+ online. Start o godzinie 21:00

20.08

West Ham United - Chelsea FC CANAL+ SPORT2 i CANAL+ online. Start o godzinie 17:30

A już dzisiaj, 7 sierpnia CANAL+ zapowie sezon w specjalnym wydaniu magazynu "Jej Wysokość Premier League" w CANAL+ SPORT2 i serwisie CANAL+ online, który obejrzycie o godzinie 23:00.