Czy Apple TV+ zdobędzie prawa do transmitowania meczów jednej z największych lig piłkarskich na świecie?

Platformy streamingowe wciąż szukają nowych sposobów na przyciągnięcie odbiorców. Oryginalne seriale wychodzą raz lepiej, a raz gorzej. Są jednak treści, które zachęcą do wykupienia subskrypcji niezależnie od nich. Chodzi o transmisje z wydarzeń sportowych.

Bundesliga na Apple TV+? To całkiem prawdopodobne!

Apple ma już na tym polu pewne doświadczenia. W ubiegłym roku gigant z Cupertino otrzymał prawa na wyłączność do emisji spotkań piłkarskich Major League Soccer. Tym razem przyszła pora na jedną z najbardziej utytułowanych lig europejskich.

Apple TV+, platforma streamingowa giganta technologicznego Apple, podjęła rozmowy na temat przejęcia praw do transmitowania meczów niemieckiej Bundesligi. Czy oznacza to, że od sezonu 2026/27 kibice futbolu na całym świecie będą mogli śledzić swoje ulubione drużyny na tej platformie?

Szukając sposobu na włączenie europejskiego futbolu do swojej oferty streamingowej na żywo, Apple TV+ rozpoczęło negocjacje z jedną z najpopularniejszych lig piłkarskich na świecie — Bundesligą. Niemiecka liga zawodowa, znana na całym świecie dzięki takim drużynom jak Bayern Monachium lub Borussia Dortmund może wkrótce trafić na ekrany użytkowników Apple TV+ na całym świecie. Takimi informacjami podzielił się ze światem serwis World Soccer Talk, ale ani Apple, ani Bundesliga wciąż nie skomentowały doniesień oficjalnie.

Europejski sport na Apple TV+

Obecnie prawa do transmisji meczów Bundesligi w internecie na terenie USA posiada ESPN, z kontraktem, który rozpoczął się w 2020 roku. Umowa, według doniesień, przynosi Bundeslidze 30 milionów dolarów rocznie i ma zakończyć się po sezonie 2025/26. Podobny kontrakt Bundesligi ze streamingową platformą DAZN z Kanady kończy się również po sezonie 2026, podobnie jak nieokreślona liczba innych umów na całym świecie.

Apple słynie z dążenia do uzyskiwania globalnych praw do wszystkiego, co nabywa. Tak więc, jeżeli rozmowy zakończą się sukcesem, może się zdarzyć, że również w Polsce będziemy oglądać mecze niemieckich drużyn na Apple TV+.

Jeśli wierzyć doniesieniom, World Soccer Talk rozmowy Bundesligi z Apple są dopiero na wstępnym etapie. Bez oficjalnego oświadczenia ze strony obu podmiotów, nie możemy być pewni, czy i kiedy taka transakcja dojdzie do skutku. Jeśli jednak tak się stanie, może to zrewolucjonizować sposób, w jaki oglądamy piłkę nożną, czyniąc europejski sport jeszcze bardziej dostępnym dla międzynarodowej publiczności.

Biorąc pod uwagę ciągłe inwestycje Apple w oryginalną zawartość video, jak również rosnące zainteresowanie firm technologicznych sportem na żywo, taki ruch wydaje się naturalnym krokiem dla firmy. Jesteśmy ciekawi, jakie inne ligi mogą znaleźć się w ofercie Apple TV+ w najbliższej przyszłości. Z pewnością będziemy śledzić rozwój sytuacji i informować Was o najnowszych doniesieniach.

źródło: World Soccer Talk