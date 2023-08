Viaplay miało się wycofać, a wprowadza nowości – skorzystają fani Bundesligi

Pytanie tylko, czy jest to dobra wiadomości dla kibiców, biorąc pod uwagę dotychczasowe problemy z transmisjami?

Pod koniec lipca dowiedzieliśmy się, że Viaplay z powodu niezadowalający wyników finansowych chce wycofać się z wielu europejskich rynków (w tym z Polski), skupiając się na Skandynawii. Pojawiły się wtedy pytania, co z Premier League, Bundesligą i innymi transmisjami sportowymi, do których Viaplay ma wyłączne prawa. Okazuje się, że w tym sezonie raczej wszystko pozostaje bez zmian – co więcej, platforma wprowadzi nowość, z której skorzystają sympatycy niemieckiej piłki.

To już pewne – nadchodzący sezon Premier League i Bundesligi obejrzycie w Viaplay

Viaplay notuje straty, traci subskrybentów i planuje poważne zwolnienia (nawet do 25% pracowników), a mimo to platforma jeszcze jedną ręką trzyma się polskiego rynku, dzięki czemu między innymi startujące dziś rozgrywki Premier League obejrzymy w ramach abonamentu skandynawskiego serwisu. Jedną z ciekawszych opcji w kontekście ligi angielskiej była multiliga, czyli jednoczesna transmisja kilku spotkań wraz z komentarzem, z której sam często korzystałem. W komunikacie dla portalu Wirtualnemedia.pl Viaplay przekazało, że podobne rozwiązanie zostanie zastosowane w przypadku niemieckiej Bundesligi – w soboty od godziny 15:30.

Platforma nie planuje także ograniczeń lub zmniejszenia ilości transmisji sportowych, pomimo kiepskich wyników finansowych. Viaplay sportem stoi (oprócz piłki nożnej transmitowane są także gale KSW czy Formuła 1), dlatego widzowie będą mogli obejrzeć wszystkie spotkania w nadchodzącym sezonie, opatrzone polskim komentarzem, a po spotkaniach dalej będą odbywać się studyjne analizy z ekspertami w Magazynie Premier League i Magazynie Bundesligi.

Pierwsza kolejka Premier League startuje już dziś o 19:30 – sezon otworzą piłkarze Manchesteru City i Burnley, a już jutro o 20 rozpocznie się spotkanie Bayernu Monachium z Leipzig w Superpucharze Niemiec.

