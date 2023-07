Dlaczego oglądacie pirackie treści w sieci i płacicie za nie 322 mln zł rocznie?

Na początek zerknijmy na liczby, które określają na dziś skalę piractwa w Polsce. Przede wszystkim szacowana skala konsumpcji treści pirackich w Polsce wynosi ok. 7,36 mld zł rocznie, a straty rynku audiowizualnego z tytułu piractwa cyfrowego wynoszą ok. 3 mld zł.



Na te liczby składa się ok. 7,3 mln użytkowników serwisów pirackich w Polsce i średnia miesięczna liczba wejść na nie na poziomie 129,3 mln (dane za 2023 rok). Jeśli chodzi o wydatki tych użytkowników na pirackie treści, to średnio za dostęp do nielegalnych transmisji na żywo, płacą oni 30 zł miesięcznie, a do serwisów VOD - 27 zł miesięcznie.



No dobrze, a ile internautów w Polsce w ogóle ogląda treści wideo w internecie? Okazuje się, że przeszło 19 mln, skoro więc konsumpcję nielegalnych treści w Polsce oszacowano na ponad 7,4 mld zł rocznie, to oznacza, że wystarczyłoby to z nawiązką na roczne opłacenia im wszystkim subskrypcji w legalnym serwisie streamingowym: 19,1 mln x 30 zł = 573 mln zł miesięcznie i rocznie daje to 6,9 mld zł.



Teresa Wierzbowska, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Sygnał:

Roczna konsumpcja nielegalnie oferowanych treści szacowana na 7,36 mld zł to kwota, która pozwoliłaby na opłacenie rocznego abonamentu do serwisu VOD dla wszystkich internautów w Polsce oglądających treści wideo. Analizując te dane, łatwiej wyobrazić sobie ogromne straty, jakie piractwo internetowe przynosi polskiej gospodarce i całej branży rozrywkowej. Warto również zauważyć, że użytkownicy nielegalnych źródeł są skłonni zapłacić około 30 zł za dostęp do platform oferujących transmisje na żywo i 27 zł za usługi VOD. Tymczasem legalne źródła oferują podobne koszty subskrypcji.

Mam tu jednak pierwszy dylemat, bo to dla mnie wielce dyskusyjna kwestia. Wszak idealnym w takim przypadku rozwiązaniem byłoby, aby dostępny był jeden legalny serwis streamingowy ze wszystkimi treściami wideo i transmisjami na żywo. Wówczas jednak, cena za dostęp do takiego serwisu nie kosztowałaby 30 zł, a 100 zł i wrócilibyśmy do punktu wyjścia - przykład Viaplay pokazał, że 50 zł za same transmisje sportowe to za dużo (ciekawych filmów i seriali to za dużo tam nie ma).

Z drugiej strony, czy oglądanie treści pirackich spowodowane jest rzeczywiście brakiem ich w legalnych serwisach? Okazuje się, że niekoniecznie!



W przypadku transmisji online na żywo, jedynie 39% użytkowników wskazuje jako powód ich piracenia niedostępność w innych miejscach, a 70% tłumaczy to… brakiem opłat. Tylko przy nielegalnych serwisach VOD brak opłat był rzadziej wskazywany, ale na tym samym poziomie mamy powody związane z niedostępnością treści. Reszta powodów to przecież też charakterystyka legalnych serwisów, no może prócz lokalizacyjnych blokad, ale to też nie jest głównym argumentem do piracenia.



To ile płacicie za nielegalne treści? Najpierw zerknijmy na sposób wyliczenia twórców raportu, bo wzięli oni pod uwagę nie tylko Wasze wydatki na ten cel, ale i koszty serwisów i ich dodatkowe dochody z reklam.



W rezultacie okazało się, że rocznie użytkownicy takich serwisów wydają 322 mln zł, a przychody tych serwisów wynoszą 355 mln zł. W porównaniu z rokiem 2016 wychodzi więc na to, że wówczas były większe koszty i mniej dochodów z reklam.



Kolejny zgrzyt mam przy tym powyższym wykresie, bo okazuje się, że tylko niewielki odsetek internautów korzysta wyłącznie z treści nielegalnych. Z kolei prawie połowa korzysta zarówno z nielegalnych, jak i legalnych - nie żebym to pochwalał, ale czy aby oni nie napędzają też całego rynku?



Wydaje mi się, że tak, bo spójrzmy tu. Użytkownicy nielegalnych treści oglądają w ogóle więcej niż ci, korzystający tylko z legalnych źródeł. Co więcej, kiedy dla „legalnych” mediana transmisji na żywo w miesiącu wynosi 5, to dla „nielegalnych” jest to 14 transmisji i w tym 11 z legalnych źródeł. Podobny stosunek jest przy serwisach wideo.

To oczywiście tylko gdybanie, bo wcale nie jest powiedziane, że jakby nie było nielegalnych serwisów, to jednocześnie przestali by korzystać z legalnych - chyba nie, skoro tak intensywnie konsumują te treści w sieci. Niemniej jest tu spore pole do dyskusji.



Na koniec zerknijmy na najpopularniejsze źródła nielegalnych treści. W porównaniu z 2022 roku wyraźnie widać, iż mocno zyskały na popularności globalne hostingi - niemal dwukrotnie wzrosła ich odwiedzalność. Pozostałe źródła, jak polskie hostingi, vod, streaming kanałów telewizyjnych na żywo czy warezy są na podobnym poziomie co rok temu.

Źródło: Deloitte.

Stock Image from Depositphotos.