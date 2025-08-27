PKO z ważnym komunikatem. Nie daj się nabrać na takie praktyki

PKO Bank Polski wysłał do swoich klientów komunikat, w którym przestrzega przed oszustami podszywającymi się pod organizatorów szkoleń z inwestycji. To pułapka!

Dostałeś zaproszenie na bezpłatne szkolenie z inwestycji, w których organizatorzy obiecują łatwy zysk? Choć tego typu wiadomości wydają się bardzo zachęcające, szybko okazuje się, że to zwyczajne oszustwo i szybka droga do utraty pieniędzy. Przed takimi praktykami ostrzega PKO Bank Polski, który wysłał do swoich klientów ostrzeżenie:

Przestępcy coraz częściej prowadzą swoje działania w social mediach pod przykrywką bezpłatnych szkoleń z inwestycji i szybkiego zarobku. Często w swoich reklamach wykorzystują wizerunek znanych osób. Najpierw inwestujesz swój czas, potem pieniądze, a na koniec zostajesz z niczym…

Takie szkolenia najczęściej prowadzą do jednego – pozyskania naszych pieniędzy. Jak to działa? Po wypełnieniu formularza kontaktuje się z nami asystent, który przeprowadza nas przez proces instalacji specjalnej aplikacji. To w niej wybieramy „brokera” mającego pomóc nam w łatwych i bezpiecznych inwestycjach. Na tym etapie musimy też zainwestować swoje pieniądze – z początku niewielkie, z czasem coraz większe sumy. Oszuście w formie zachęty do kolejnych wpłat, doładowują nasze konto dodatkowymi pieniędzmi. Jednak w momencie, w którym chcemy wypłacić zysk, okazuje się, że należy uregulować „podatek/prowizję”. Szybko okazuje się, że mimo uiszczenia opłat, żadnych pieniędzy nie dostajemy.

PKO BP przestrzega przed tego typu szkoleniami i dzieli się wskazówkami, którymi powinniśmy się kierować, gdy widzimy podejrzane wiadomości:

Jeśli podejrzewasz oszustwo, sprawdź ofertę oraz wiarygodność instytucji/osoby, która ją oferuje. Zweryfikuj opinie, które wyszukasz w internecie, np. wpisz w wyszukiwarkę nazwę firmy w połączeniu ze słowem „oszustwo” lub „scam”. Przejrzyj więcej niż jedną stronę z opiniami Sprawdź, czy instytucja, która proponuje Ci inwestycję, znajduje się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Nie udostępniaj nikomu swoich danych tj. loginu, hasła, numeru PESEL, danych karty płatniczej Nie udostępniaj nikomu kodów BLIK i zawsze dokładnie sprawdzaj, jaką transakcje kodem BLIK zatwierdzasz. Nie przesyłaj nikomu skanu dowodu osobistego (jako bank możemy poprosić Cię o zdjęcie dowodu tylko w szczególnych sytuacjach, jak np. zawarcie umowy online) Nie instaluj oprogramowania z nieznanych źródeł, ani za niczyją namową, zwłaszcza na urządzeniach, z których logujesz się do banku Uważaj na aplikacje do zdalnego pulpitu (prawdziwy makler, doradca inwestycyjny czy pracownik banku nigdy nie prosi o dostęp do Twojego smartfona czy komputera) Jeśli dostaniesz przelew od nieznanego nadawcy, nie przekazuj go dalej, nawet jeśli Twój rzekomy doradca o to prosi – nieświadomie możesz wziąć udział w przestępstwie Zachowaj ostrożność i nie działaj pod wpływem emocji – w razie wątpliwości skonsultuj się z bankiem Jeśli skradziono Ci pieniądze, zgłoś się na policję

Uwaga na oszustów. Nie dajmy się nabrać i ich zgłaszajmy!

Nie można też zapominać o mObywatelu i usłudze Bezpiecznie w sieci, w ramach której możemy wysyłać zgłoszenia do CERT i NASK, które stoją na straży polskiego internetu. Z poziomu aplikacji zgłosimy:

podejrzaną wiadomość SMS lub e-mail,

złośliwą stronę internetową,

oszustwa, w tym np. fałszywe sklepy,

nielegalne treści internetowe, np. przedstawiające niepokojące zachowania wobec dzieci,

inne incydenty, które trudno dopasować do konkretnej kategorii.

W aplikacji dostępna jest stale aktualizowana Baza Wiedzy, która zawiera porady, ostrzeżenia oraz ważne informacje przygotowane przez zespół CERT Polska. Choć obecnie liczba wpisów nie jest jeszcze duża, zdecydowanie warto regularnie tam zaglądać – można tam znaleźć cenne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Rekomendowane jest także włączenie powiadomień, które informują użytkownika o potencjalnych zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem.