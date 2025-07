Zupełnie odmieniony Dysk Google trafił do użytkowników. Aplikacja zachwyca zmianami

Najnowsza aktualizacja skupia wszystkie najważniejsze funkcje zarządzania plikami w jednym, przejrzystym oknie, oferując użytkownikom zupełnie nową jakość pracy z dokumentami w cyfrowej chmurze! To chyba najważniejsza z serwowanych w ostatnim czasie zmian, która pokazuje kierunek, w jakim Google idzie ze swoim narzędziem do przechowywania plików w sieci.

Nowy, scentralizowany, interfejs użytkownika prezentuje aktywność synchronizacji, powiadomienia, pliki udostępnione oraz wiele innych istotnych funkcji. Układ przypomina rozwiązania doskonale znane z przeglądarkowej wersji usługi. Na górze znajdziemy pole „Wyszukaj na Dysku”, ikonę pauzy oraz klasyczne ustawienia. To znacząco ułatwia nawigację i dostęp do najważniejszych narzędzi - i bez wątpienia jest jedną ze zmian, które docenią wszyscy użytkownicy dysku.

W odświeżonej wersji aplikacji Dysku Google na komputery pojawia się nowoczesny FAB (czyli pływający przycisk - ang. floating action button), umożliwiający błyskawiczne otwarcie folderu Dysku. Panel nawigacyjny został uproszczony do trzech głównych sekcji:

Strony głównej – prezentującej karty z ostatnimi przesłanymi plikami oraz sekcję wymagającą naszej uwagi;

– prezentującej karty z ostatnimi przesłanymi plikami oraz sekcję wymagającą naszej uwagi; Plików udostępnionych dla mnie – oferującej szybki dostęp do dokumentów otrzymanych od innych użytkowników;

– oferującej szybki dostęp do dokumentów otrzymanych od innych użytkowników; Skrótów i szybkich linków – gdzie mamy możliwość dodawania kolejnych folderów do synchronizacji i łatwego zarządzania nimi.

Dodatkowo, w bocznym panelu znajdziemy informacje o aktywności synchronizacji oraz powiadomienia, co pozwala nam sprawować pełną kontrolę nad wszystkimi procesami w tle.

Dysk Google i nowy standard zarządzania plikami

Dotychczasowy "pływający" interfejs z kanałami aktywności i powiadomień został zastąpiony przez bardziej funkcjonalne, scentralizowane środowisko. Dzięki temu użytkownicy komputerów mogą teraz zarządzać wszystkimi plikami w jednym, spójnym miejscu – niezależnie od tego, czy korzystają z konta firmowego, indywidualnej subskrypcji Workspace, czy prywatnego konta Google. Warto podkreślić, że w ramach aktualizacji pojawiła się również integracja ze Zdjęciami Google, co czyni aplikację jeszcze bardziej wszechstronną.

Małe-wielkie zmiany. To właśnie za to uwielbiamy produkty Google

Jeżeli od lat korzystacie z Dysku Google na komputerze, to prawdopodobnie przywykliście już do tego, że aplikacja działa... jak działa. Trudno się do czegokolwiek konkretnie przyczepić, ale czuć wyraźnie, że przydałoby się jej trochę zmian i usprawnień. Całe szczęście: Google doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego wraz z tymi nowościami wprowadzają zmiany nie tylko w interfejsie, ale także wyglądzie i całej idei. Centralizacja narzędzi, znacznie bardziej intuicyjna i spójna obsługa, a także pełna integracja z innymi narzędziami firmy pozwala korzystać z ekosystemu bardziej efektywnie i bezpiecznie. To jedne z tych zmian, które z pewnością nie przejdą niezauważone. Miło widzieć, że Google wprowadza zmiany i stara się zrobić je możliwie jak najlepiej. Zwłaszcza, że firma w przeszłości zaliczyła kilka wpadek w temacie - i to takich, o których prawdopodobnie wszyscy wolelibyśmy zapomnieć.