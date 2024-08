Setki gigabajtów w tanim abonamencie. Uważaj na haczyk

Nowa oferta na abonament w Plush - co się zmieniło?

Co się zmieniło najlepiej odda rzut oka na to, co było. Do tej pory w Plush mieliśmy trzy abonamenty, jeden na umowę na czas nieokreślony i dwa w umowie na dwa lata.

Za 25 zł miesięcznie, oprócz nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych oraz nielimitowanych wiadomości SMS/MMS, mogliśmy korzystać z limitu transferu danych na start na poziomie 15 GB, a po 2 latach stażu - 20 GB. W tej samej cenie, ale w umowie na 2 lata, 20 GB dostępne było od razu, a za 20 zł w pierwszym roku i 30 zł w drugim roku umowy, limit ten wynosił 30 GB.

W nowej ofercie na abonament Plush, powyższe pakiety zostały usunięte i pojawiły się dwa nowe - Plush S za 25 zł miesięcznie z limitem transferu danych na start - 40 GB i Plush M za 40 zł miesięcznie z limitem transferu danych - 80 GB. Osoby przenoszące numer do nowej oferty Plush na abonament, otrzymają pierwsze 3 miesiące za 0 zł.

Setki gigabajtów za staż - jak w nju mobile

W obu abonamentach Plush zdecydował się teraz na przyznawanie większego limitu transferu danych wraz ze stażem - tak dużego jak w nju mobile.

W nju mobile za 29 zł miesięcznie na start jest 60 GB, po pół roku 120 GB, po roku 150 GB, a po dwóch latach 180 GB. W pakiecie za 39 zł odpowiednio - 80 GB, 160 GB, 200 GB i 240 GB, a za 49 zł miesięcznie - 100 GB, 200 GB, 250 GB i 300 GB.

Jak to wygląda w nowej ofercie Plush? W najtańszym pakiecie za 25 zł miesięcznie, na start dostajemy limit 40 GB, po pół roku stażu rośnie on do 80 GB, po roku do 160 GB, a po dwóch latach do 200 GB. Tak więc będzie to większy limit niż w nju mobile po dwóch latach - 180 GB.

Z kolei w pakiecie za 40 zł miesięcznie, na start jest 80 GB, po pół roku 160 GB, po roku 200 GB, a po dwóch latach 300 GB, czyli tyle, co w nju mobile za 49 zł miesięcznie. Widać wyraźnie, że Plush wzorował się tu na ofercie nju mobile, ale niestety nie do końca.

Umowa na czas nieokreślony - prawie jak w nju mobile

Zarówno w nju mobile, jak i w Plush mamy abonament na czas nieokreślony, co oznacza, że umowę możemy rozwiązać w każdej chwili - z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Plush jednak, zdecydował się tu na zapis znany już z oferty na abonament w T-Mobile czy Play, gdzie po okresie oznaczonym i przejściu na umowę na czas nieolreślony, kwota abonamentu rośnie o 10 zł miesięcznie w każdym kolejnym roku na takiej umowie (więcej o tym w tym wpisie).

W Plush na abonament jest to kwota większa o 5 zł miesięcznie, ale już od razu po każdych 12 miesiącach od podpisania umowy. Oznacza to, że po roku za najtańszy pakiet zapłacimy 30 zł miesięcznie przez kolejny rok, a za drugi pakiet 45 zł miesięcznie. To nadal niewiele, a za pełen limit transferu za dwuletni staż, wynoszący odpowiednio 200 GB i 300 GB, zapłacimy odpowiednio 35 zł i 50 zł miesięcznie, czyli okolice aktualnej ceny za takie limity w nju mobile.

Niemniej, w perspektywie trzech kolejnych lat będą to już nieco wyższe ceny (40 zł i 55 zł), o ile oczywiście w nju mobile nic przez te 3 lata się nie zmieni. W każdym razie, to nadal umowa na czas nieokreślony, w przypadku gdy oferta nie będzie spełniała już Waszych oczekiwań, w każdej chwili możecie przenieść numer do innego operatora.

Źródło: Plush.