Windows 11 jako darmowa aktualizacja

Windows 11 ma oficjalnie zostać zapowiedziany już za niespełna tydzień, 24 czerwca, ale od kilku dni pojawia się na jego temat coraz więcej informacji. Gdy 6 lat temu Microsoft zapowiadał, że Windows 10 to system, który zostanie z nami na dłużej, byliśmy przekonani, że kolejnej „wersji” okienek już nie będzie. W tym czasie użytkownicy dostawali średnio co pół roku nową aktualizację, która jednak często okazywała się wadliwa, co negatywnie wpływało na jego opinię, szczególnie przez konserwatywnych użytkowników. To jedna z przyczyn ciągle dużej popularności Windows 7, systemu, który po prostu działa.

Czy wprowadzenie Windows 11 coś w tej kwestii zmieni? Nie jestem co do tego przekonany, ale wygląda na to, że Microsoft faktycznie planuje ponownie zachęcać posiadaczy starszych wersji swojego systemu do aktualizacji. Z informacji jakie udało się wyciągnąć z obrazu ISO, który krąży już po sieci, w Windows 11 jest mechanizm pozwalający na darmowy upgrade z Windows 7 i Windows 8. Prawdopodobnie taka możliwość będzie również dla posiadaczy Windows 10, bo jeszcze kilka miesięcy temu Sun Valley miało być zwyczajną, półroczną aktualizacją.

Więcej szczegółów z pewnością poznamy w dniu premiery, która zapowiada się całkiem ciekawie. Microsoft musi dobrze uzasadnić zmianę numerku w wersji systemu i pewnie ma ku temu powody. Chodzi nie tylko o nową wersję menu Start czy inny kształt ikon, ale przede wszystkim o wygodniejszą obsługę dotykiem oraz istotne zmiany związane ze sklepem z aplikacjami, do którego dostęp będzie teraz znacznie szerszy dla deweloperów. W samej polityce firmy wiele się pewnie nie zmieni, Windows 11 będzie prawdopodobnie aktualizowany co pół roku i poczekamy kolejne kilka lat na wersję 12.

źródło: Windows Latest