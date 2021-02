Pływające menu Start i zaokrąglone rogi

O tym, że Microsoft chce upodobnić Windows 10 do wersji 10X, która ma być dedykowana urządzeniom z dotykowym interfejsem pisaliśmy już wielokrotnie. Wygląda też na to, że historia zatoczy koło, a jedną z głównych zmian wprowadzoną w jesiennej aktualizacji Windows 10 będzie menu Start z zaokrąglonymi rogami. Ostatni raz z zaokrąglonymi okienkami mieliśmy do czynienia ponad 20 lat temu, w Windows XP. Teraz może okazać się, że dostaniemy to samo tylko w nieco nowocześniejszej postaci.

Prezentowany poniżej zrzut ekranu to tylko makieta przygotowana przez portal Windows Latest, ale daje pewien pogląd na to jak może wyglądać nowe menu Start. Można oczekiwać, że kafelki też będą zaokrąglone, a całość będzie bardziej spójna z pozostałymi elementami GUI. Ostatecznie aktualizacja powinna być gotowa w połowie roku i wtedy też trafi do szerszego grona testerów, którzy uczestniczą w programie Insider Preview. Jeśli zmiany zostaną przyjęte pozytywnie, to można oczekiwać, że wszyscy dostaniemy je już jesienią tego roku.

Coraz więcej Windows 10X w Windows 10

Zmiany wprowadzone przez Microsoft w Windows 10 coraz bardziej idą w stronę wersji 10X, która miała zadebiutować już jakiś czas temu, głównie z myślą o urządzeniach wyposażonych w ekran dotykowy. Nie inaczej jest jeśli chodzi menu Start, jak widać na poniższej prezentacji, zaokrąglone i pływające menu Start jest już testowane przez Microsoft od dłuższego czasu. Miejmy tylko nadzieje, że zmiany będą spójne z resztą, szczególnie z podstawowymi aplikacjami, które mają przejść małe przeobrażenie. Trudno być jednak optymistycznie nastawionym patrząc na to, że nadal nie udało się z Windows 10 całkowicie usunąć pozostałości po starym „Panelu sterowania”…