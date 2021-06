11 najważniejszych zmian i ciekawostek w Windows 11

Mogłoby się wydawać, że to drobnostka, ale dla wielu osób aktualnie dostępnych mechanizm przypinania okien aplikacji do krawędzi nie jest oczywisty. W Windows 10 po najechaniu kursorem na przycisk maksymalizacji okna ujrzymy niewielki panel pozwalający umieścić okno bliżej jednej z krawędzi ze z góry ustalonym rozmiarem. Oprócz tego, Windows 11 nareszcie pozwoli przypiąć okna aplikacji do górnej i dolnej części ekranu, gdy system pracuje w pionowym widoku na tablecie (lub odwróconym monitorze).

Windows 11 supports top/bottom app snapping when in portrait mode. Finally! pic.twitter.com/KwirSf3yIN — Zac Bowden (@zacbowden) June 15, 2021

Opcjonalny róg „Pokaż pulpit”

Niektórych może dziwić obecność tej nowości wśród pozostałych na tej liście, ale mnie tak samo dziwi niechęć wobec obszaru „Pokaż pulpit”, który znajduje się od kilku wersji w systemie Windows. Po najechaniu kursorem wyświetla on zawartość całego pulpitu czyniąc wszystkie okna przezroczystymi. Po kliknięciu minimalizuje wszystkie aktywne okna i z tej funkcji korzystam bardzo często, dlatego nie wiem, jak to może nie być przydatne dla innych:) Nie mniej, jeśli funkcja ta Wam przeszkadza, to będziecie mogli ją wyłączyć. Tak, dopiero teraz. Dopiero w Windows 11.

Odświeżony panel Windows Ink

Nowinka ta skierowana jest do wąskiej grupy użytkowników Windowsa, którzy korzystają z rysików i ekranów dotykowych, ale Microsoft miewa super pomysły w tym obszarze i odświeżony panel Windows Ink zdecydowanie jest jednym z nich. Nareszcie będzie można tu przypiąć skróty dowolnych aplikacji, wyświetlane będą też te sugerowane, a ikona koła zębatego przeniesie nas do ustawień. Sam UI tego panelu również wygląda teraz ciekawiej.

Rywal MacBooka Air potrzebuje więcej Microsoftu w Microsofcie. Recenzja Surface Laptop 4

Spójny tryb ciemny