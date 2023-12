Apple ostrzega: uwaga na podrabiane przewody. Jak się uchronić?

Apple ponownie ostrzega przed podrabianymi i tanimi przewodami do swoich sprzętów. Tym razem na tapet wzięto przewody zasilające do zegarków Apple Watch. Jak rozpoznać te oryginalne?

Przewody Lightning, przewody USB-C, magnetyczne ładowarki do Apple Watch, ładowarki do komputerów Mac i inne. Apple w swojej ofercie ma dziesiątki różnych wariantów tych akcesoriów. Niestety w dość wysokiej - jak na polskie warunki - cenie. Z pomocą przychodzą firmy zewnętrzne posiadające certyfikaty Apple - są tańsze, ale równie bezpieczne, co oryginalne. Nie brakuje też wszelkiej maści "tanich" przewodów, które można kupić wszędzie - od sklepów z elektroniką, po stoiska na targach. Kilka, kilkanaście złotych, i nowy kabel mamy w kieszeni. Apple przestrzega jednak przed korzystaniem z takich rozwiązań i - jak zwykle - sięga po argument związany z bezpieczeństwem. Tym razem powinniśmy zwrócić uwagę na podrabiane przewody zasilające do zegarków Apple Watch. Te mogą sprawiać problemy w postaci wolnego ładowania, nieprawidłowego ładowania. A to może skutkować zmniejszeniem żywotności baterii zegarka.

Na co więc zwracać uwagę? Przede wszystkim na oznaczenia. Oryginalny przewód zasilający Apple Watch najczęściej ma wyprodukowany napis "Designed by Apple in California" z adnotacją, gdzie został wyprodukowany, np. "Assembled in China". Pod koniec nadruku znajduje się też numer modelu przewodu, np. A1570, A1598, A1647, A1714, A1768, A1923. Jednak nie wszystkie przewody mają takie nadruki. Wtedy z pomocą przyjdzie komputer Mac pozwalający sprawdzić producenta przewodu. Wystarczy podłączyć go do komputera, uruchomić aplikację "Informacje o systemie" i w sekcji Sprzęt > USB odszukać podłączony przewód. Na liście producentów powinno wyświetlać się Apple Inc.

A co w przypadku przewodów innych firm, z certyfikatem MFi? Aby rozpoznać podrobione lub niecertyfikowane przewody i akcesoria należy się przyjrzeć opakowaniu i samemu akcesorium. Certyfikowane przewody do ładowania zegarków Apple Watch innych firm mają na opakowaniu logo MFi:

Dodatkowo, Apple udostępnia też ogólnodostępną bazę danych akcesoriów objętych certyfikatem MFi. Odwiedzając stronę mfi.apple.com/account/accessory-search można wyszukać je po modelu, producencie lub numerze UPC/EAN

Apple mówi jasno: tylko oryginalne i certyfikowane przewody są bezpieczne. Jak żyć?

Co więc zrobić, by się ustrzec wspomnianych wyżej problemów? Apple chciałoby byśmy kupowali wyłącznie ich własne przewody lub licencjonowane z certyfikatem Apple MFi.

Certyfikat MFi, to rodzaj autoryzacji akcesoriów firm trzecich, które są kompatybilne z urządzeniami Apple. Fakt ten ma upewnić użytkownika w przekonaniu, że przykładowo kable do ładowania MFi są bezpieczne i nie wyrządzą iPhonowi żadnej krzywdy.

- pisał kilka miesięcy temu Patryk w swoim tekście O kablach za 10 i za 100 zł, czyli czym jest certyfikat MFi, w którym poruszane były kwestie ceny oraz tego, czy rzeczywiście wyśrubowane cenniki przewodów Apple oraz tych MFi przekładają się na lepszą jakość. Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie mieliśmy do czynienia z różnego typu testami, a nawet zdjęciami rentgenowskimi przewodów - zarówno tych oryginalnych, jak i tanich, za kilka złotych. Różnice ogromne, choć na pierwszy rzut oka kompletnie ich nie widać. Jednak i tak klienci głosują portfelem i często wybierają to, co zwyczajnie bardziej się opłaca. Pytanie tylko, czy później nie dojdzie do momentu, w którym będzie trzeba wydać znacznie więcej niż za oryginalny przewód - i to bez znaczenia, czy do iPhone'a, czy do innego sprzętu Apple lub innego producenta.