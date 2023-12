Apple Watch potrafi wykrywać arytmię serca skuteczniej, niż narzędzia medyczne

Od lat sieć kipi od historii, w których to Apple Watch miał uratować komuś życie. Wierzę, że wiele z nich naprawdę miała miejsce, ale... Apple próbuje uczynić te opowieści częścią swojego marketingu. Dodając do urządzenia cały pakiet czujników firma sugeruje, że jest ono sprzętem który zadba o nasze zdrowie lepiej, niż cokolwiek innego.

Bzdura. Warto mieć bowiem na uwadze, że to nie jest coś, czemu można ufać. To mimo wszystko mniej lub bardziej precyzyjny elektroniczny gadżet, a nie urządzenie medyczne. I nawet Apple nie próbuje sprzedawać nam tego inaczej. Naukowcy z uniwersytetu Sanford w swojej najnowszej publikacji twierdzą jednak, że to właśnie zegarek od Apple może się w niektórych sytuacjach okazać lepszym w monitorowaniu nieregularnej pracy serca, niż miało to miejsce w przypadku tradycyjnych narzędzi do wykrywania takich stanów.

Apple Watch lepszy do wykrywania nieregularnej pracy serca, niż tradycyjne narzędzia. Zaskakujące badania naukowców

Artykuł opublikowany przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda informuje, że Apple Watch może lepiej pomóc wykryć arytmię u dzieci i młodzieży (młodych dorosłych). Co ciekawe: to właśnie ten niepozorny gadżet od Apple może okazać się w temacie skuteczniejszy, niż tradycyjne medyczne urządzenia. Ze 145 wykrytych przez Apple Watch nieregularności, arytmia została potwierdzona u 41 pacjentów w młodym wieku. Co ciekawe — tradycyjne narzędzia wypadły w tym zadaniu gorzej — bo nie poradziły sobie z wykryciem arytmii u 10 z nich. W podsumowaniu artykułu, naukowcy piszą:

To tylko gadżet, ale...

Apple Watch w gruncie rzeczy nie jest niczym więcej, niż tylko gadżetem wyposażonym w cały zestaw rozmaitych czujników. Jak jednak twierdzą badania wykonane przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda, miejscami potrafią być one wyjątkowo skuteczne. Nie jest to coś, czemu można ufać — ale jeżeli korzystanie z tego może przynieść dodatkowe korzyści i pomóc w wykryciu i dalszym diagnozowaniu chorób to... właściwie dlaczego by z tego nie skorzystać? Tym bardziej, że chodzi o najbardziej wrażliwą grupę — bo tę najmłodszą.