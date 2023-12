Apple TV+ za darmo na dwa miesiące. W sam raz by nadrobić te produkcje

Apple TV+ może i nie jest najpopularniejszym VOD na rynku, ale nie da się ukryć, że oferuje naprawdę mocne tytułu: zarówno serialowe, jak i filmowe. Z okazji najnowszej produkcji z Markiem Wahlbergiem, wraca popularna promocja, w której dostęp do platformy otrzymacie za darmo, na dwa miesiące.

Dan Morgan ma wiele ról: jest oddanym mężem, kochającym ojcem, popularnym sprzedawcą samochodów. Jest też byłym zabójcą. Kiedy jego przeszłość daje o sobie znać, zostaje zmuszony zabrać niczego niepodejrzewającą rodzinę na jedyną w swoim rodzaju wycieczkę.

- w filmie "Plan wycieczki", który jest już dostępny na Apple TV+, grają między innymi Mark Wahlberg, Michelle Monaghan oraz Maggie Q. Na ekranie towarzyszą im m.in. Saïd Taghmaoui, Zoe Colletti, Van Crosby, Ciarán Hinds, Miles Doleac oraz Joyner Lucas. Za reżyserię odpowiada Simon Cellan Jones.

Apple TV+ za darmo na dwa miesiące. Jak skorzystać?

Z promocji można skorzystać klikając w ten link i postępować według instrukcji wyświetlanej na ekranie. Trzeba jednak pamiętać, że po upływie 2 miesięcy automatycznie zostanie pobrana opłata za kolejny miesiąc w wysokości 34,99 PLN, dlatego trzeba odpowiednio wcześnie zrezygnować z usługi. W zasadzie można to nawet zrobić zaraz po uruchomieniu darmowych 2 miesięcy, usługa i tak pozostanie aktywna to końca okresu promocyjnego. Promocja jest skierowana do nowych i niektórych powracających użytkowników (Apple nie zdradza w jaki sposób kwalifikuje do promocji).

Jednak "Plan wycieczki" to nie wszystko, co możecie obejrzeć na Apple TV+. Platforma, choć nie ma bardzo rozbudowanego katalogu filmów i seriali, stawia na jakość. I widać ją w wielu produkcjach, które konkurencja może tylko pozazdrościć. Na VOD Apple możecie obejrzeć m.in. świetnie oceniane seriale "Kulawe Konie", "For All Mankind", "Fundacja", "Ted Lasso", "Rozdzielenie", "Silos", "Monarch" czy oscarowy film "CODA". Wkrótce w bibliotece powinien pojawić się najnowszy film Martina Scorsese "Czas krwawego księżyca" z Leonardo DiCaprio, który na ten moment dostępny jest wyłącznie do kupienia lub wypożyczenia.