Termin „leżakujących” kart SIM poznałem dzięki naszemu Czytelnikowi, dzięki temu też powstał podlinkowany wpis - to było w połowie listopada, i od tego czasu wiele się już zmieniło.

Zacznijmy jednak od początku, bo odnoszę wrażenie, iż to kolejna, druga już w historii czystka nieaktywnych numerów w ofertach na kartę, na których operatorzy nie zarabiają, a ponoszą koszty związane z koniecznością utrzymania ich w swojej sieci.

Pierwsza czystka miała miejsce kilka lat temu, w czym pomogła operatorom ustawa antyterrorytyczna i wprowadzenie obowiązku rejestracji kart SIM w ofertach na kartę. Tylko w ciągu dwóch lat wyparowało wówczas z rynku prawie 10 mln nieaktywnych kart SIM. Dobrze obrazuje to poniższy wykres GUS z raportu "Telekomunikacja w 2021 roku". Jeszcze w 2015 roku mieliśmy 27 mln kart pre-paid, a w 2017 roku już tylko 17 mln.

Okazuje się teraz, że z tych niespełna 14 mln, które pozostało obecnie nadal sporo kart SIM ciąży operatorom, bo ostatnio wprowadzili w swoich ofertach na kartę sporo zmian. W pierwszej kolejności podwyższono opłaty jednostkowe za korzystanie z usług w ofertach na kartę bez wykupionych pakietów. Jako pierwszy zdecydował się na to Orange, 1 października tego roku, zaraz po nim 1 grudnia, T-Mobile podniosło swoje stawki, a teraz dołączyli z podwyżkami Play - od 24 stycznia i Plus od 7 lutego 2023 roku.

Orange na kartę cennik Minuta połączenia Wiadomości SMS Wiadomości MMS Koszt jednostkowy 0,49 zł 0,29 zł 0,49 zł

Play na kartę cennik Minuta połączenia Wiadomości SMS Wiadomości MMS Koszt jednostkowy 0,59 zł 0,39 zł 0,59 zł

Plus na kartę cennik Minuta połączenia Wiadomości SMS Wiadomości MMS Koszt jednostkowy 0,49 zł 0,29 zł 0,49 zł

T-Mobile na kartę cennik Minuta połączenia Wiadomość SMS Wiadomość MMS Koszt jednostkowy 0,49 zł 0,30 zł 0,49 zł

Jak widać największa podwyżka będzie w Play, pozostali operatorzy udostępniają o 10 groszy taniej każdą z usług. Niemniej, to można jeszcze tłumaczyć generalnie okresem podwyżek, wzrostem kosztów działalności, inflacji, itp.. Jak więc ma wyglądać obecny etap czystek nieaktywnych kart SIM? Otóż każdy z operatorów do niedawna umożliwiał utrzymywanie numeru w sieci za niewielkimi opłatami rocznymi, dzięki czemu klienci po zapłaceniu kilku złotych rocznie mogli utrzymywać swój numer na zaś, a nuż się przyda, bo fajny numer, bo nie korzystam - tylko odbieram połączenia, itd..

Takie numery, prócz cyferek w statystykach operatorów nie przynoszą żadnych korzyści, a już na pewno dochodu. Więc pojawiły się tu opłaty, i to miesięczne. Niedawno Play, w swojej sztandarowej ofercie dla takich "leżakujących" kart SIM - odNOWA, wprowadził minimalną opłatę w wysokości 5 zł, jakie każdy klient musi ponosić w miesiącu na rozmowy, wiadomości, transfer danych czy aktywację płatnych pakietów. Jeśli tego nie zrobi, z konta pobierana jest ta kwota lub różnica pomiędzy 5 zł, a wykorzystaną kwotą z tego limitu. Dodatkowo, od stycznia przyszłego roku, aby wydłużyć ważność połączeń wychodzących na rok, klienci oferty na kartę w Play będą musieli jednorazowo zasilić konto kwotą 100 zł - z czegoś te 5 zł miesięcznie trzeba pobierać.

Na tak drastyczny krok nie zdecydował się Plus, ale wprowadzi od lutego 2023 roku podobną zasadę wydatków miesięcznych na usługi na poziomie minimum 5 zł, w przypadku braku płatnej aktywności klienta w miesiącu na taką kwotę, będzie również pobierał 5 zł opłaty za utrzymanie numeru w sieci.

Jak na razie tylko T-Mobile nie wprowadził podobnych limitów, a jak to wygląda jeszcze w Orange? Orange też wymaga płatnej aktywności na koncie, nawet z aktywną usługą roku ważności konta, ale nie ma tu jeszcze żadnego minimum kwotowego. Można więc wysłać w miesiącu jednego SMS-a i opłata za utrzymanie numeru w sieci w wysokości również 5 zł, nie jest pobierana z konta. W ten sposób za 29 zł rocznie - usługa roku ważności konta i bonusów oraz przy 5 zł doładowania konta w miesiącu, można z powodzeniem korzystać z tej oferty przez cały rok - kwoty doładowania przeznaczać na te sporadyczne rozmowy i wiadomości wychodzące, a z dostępu do sieci korzystać z bonusów za doładowanie. Jeszcze do końca tego roku jest to 37,5 GB w miesiącu (szczegóły tej konfiguracji oferty Orange Free na kartę opisałem w tym wpisie).