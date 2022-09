Ilu Polaków korzysta z internetu mobilnego? Ano więcej niż ze stacjonarnego

To drugi taki raport w tym roku. Pierwszym był ten autorstwa UKE - Raport UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2021 r. z początku wakacji, który już Wam opisywaliśmy. Jednak były tam dane procentowe, w raporcie GUS mamy dokładne dane liczbowe, które jeszcze bardziej oddają popularność poszczególnych usług wśród rodaków.

Dlaczego do tytułu tego wpisu wyciągnąłem podsumowanie danych, co do liczby osób korzystających z dostępu do internetu mobilnego w Polsce? Niemal zawsze, gdy opisuje oferty na internet mobilny, w komentarzach pojawiają się głosy typu - jak można z tego korzystać? Po co? Bierzcie internet stacjonarny. Okazuje się jednak, że nie jest to nadal tak powszechnie dostępna opcja. Ale zacznijmy od początku.

Jeśli chodzi o liczbę przedsiębiorstw telekomunikacyjnych świadczących swoje usługi w Polsce nie zmieniła się ona znacząco w żadnej kategorii. Największy wzrost odnotowały firmy oferujące dostęp do internetu, których przybyło 55 w porównaniu z rokiem 2020.

Największe dochody generowały im usługi telefonii komórkowej - 13,4 mld zł, na drugim miejscu były usługi wiązane - 11,0 mld zł, co tłumaczy tak duży wysyp usług konwergentnych już u wszystkich dużych operatorów. Podium zamykają usługi dostępu do internetu - 8,9 mld, z czego 4,0 mld z internetu mobilnego. Spójrzmy teraz na tytułowe dane.

Z mobilnego internetu w zeszłym roku korzystało 9 mln użytkowników w Polsce - 6,9 klientów indywidualnych i 2,1 klientów biznesowych. Mowa o dedykowanych urządzeniach dla internetu mobilnego 2G/3G/4G (modemy/klucze/karty). W przypadku dostępu stacjonarnego było to łącznie 8,6 mln użytkowników, z czego 7,9 mln korzystało z tradycyjnego kablowego internetu, a ponad 750 tys. z bezprzewodowego dostępu stacjonarnego. Nie ma do tego legendy, ale wielkiego wyboru tu już nie ma, z pewnością mieści się w tym dostęp radiowy i satelitarny. Z dostępu stacjonarnego łącznie korzystało więc 7,5 mln klientów indywidualnych i 1,1 klientów biznesowych.

Tak więc osób korzystających z mobilnego dostępu do internetu (klienci indywidualni i biznesowi) jest więcej o niemal milion niż tych cieszących się z dostępu stacjonarnego. Oczywiście nie zawsze jest to przymus - na przykład brak okablowania w danej lokalizacji, część z nich na pewno kieruje się świadomym wyborem internetu mobilnego.

Co ciekawe, w przypadku internetu stacjonarnego, światłowody FTTH dogoniły już niemal dostęp kablowy - 32,9% vs 33,7%. Na trzecim miejscu jest xDSL - 17,2%.

Jeśli chodzi o liczbę kart SIM w usługach telefonii komórkowej, jest ich obecnie 50,6 mln - GUS błędnie według mnie nazwał tu tę kategorię - Abonentami, gdyż jeden abonent (jako osoba) może mieć na przykład dwie karty SIM. Poza tym wliczone są w tę liczbę zarówno karty SIM w abonamentach, jak i w ofertach na kartę.

Tu od kilku lat, dokładnie od 2017 roku (wejście w życie obowiązku rejestracji kart pre-paid) zdecydowanie przeważają karty SIM w ofertach post-paid - obecnie jest ich 36,8 mln, a w ofertach na kartę zaledwie 13,8 mln.

Na koniec ciekawostki liczbowe dotyczący wykorzystania poszczególnych usług. W zeszłym roku wykonaliście ponad 113 mln minut rozmów przez telefony komórkowe, tylko nieco mniej niż w 2020 roku.

Wzrósł natomiast transfer danych, z 5001 PB do 5817 PB, liczba SMS-ów zmalała o milion - z 41,6 mln do 40,6 mln, a MMS-ów pozostała na podobnym poziomie.

Spadła też liczba klientów usług telewizji satelitarnych, przejętych jednak przez "kablówki" i dostawców telewizji internetowej.

Zostały jeszcze niezwykle dochodowe usługi wiązane, z których w zeszłym roku korzystało 13,4 mln klientów.

Najczęściej klienci łączą w pary usługi komórkowe i internetu mobilnego, a już znacznie mniej telewizji i internetu stacjonarnego. Jednak sporo jest tu usług wiązanych bez klasyfikacji - Pozostałe odpowiadają za ponad 32% wszystkich klientów korzystających z ofert konwergentnych.

Źródło: GUS.

